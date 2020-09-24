، بالفيديو.. "الإعلامي  العنزي" يقدم التهنئة للقيادة الرشيدة عبر منبر "الخليج 365" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أجواء أسرية تغمرها مشاعر الفرح والسرور والاعتزاز بمنجزات الوطن

في أجواء أسرية تغمرها مشاعر الفرح والسرور والاعتزاز بمنجزات الوطن تزامنًا مع ذكرى يوم الوطن التسعين، قدم الزميل الإعلامي "عبدالله العنزي" التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورخاءها واستقرارها.

وتحرص "الأسر السعودية" في ظل جائحة كورونا قضاء اليوم الوطني في البيوت بعيدًا عن التزاحم في الأسواق والأماكن العامة لتوقي الفيروس والعمل بتوجيهات الجهات المختصة، وخلق أجواء وطنية متميزة في البيوت.

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بآلاف التغريدات ومقاطع الفيديو للاحتفاء بيوم الوطن من قِبل المواطنين والمقيمين بالمملكة، وتوجيه الدعوات الصادقة للقيادة الرشيدة بالحفظ والسلامة وللوطن بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.