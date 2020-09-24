محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع الإجمالي إلى 14795 مصابًا و303 حالة وفاة سجّلت السنغال 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 01:57 AM Advertisements ارتفع الإجمالي إلى 14795 مصابًا و303 حالة وفاة السنغال تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات السنغال تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات سجّلت السنغال 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.

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المصدر : الخليج 365

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