، "الراجحي الخيرية" توقِّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قامت مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بتوقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي؛ وذلك لتمويل حزمة مبادرات وبرامج في المجال الصحي. وقد مثل الصندوق في هذه الاتفاقية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومثل المؤسسة رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله الراجحي.
وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخيري في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030، بناء على المبادرات والبرامج والمشاريع الصحية المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:01 AM
تهدف لتعزيز مساهمة القطاع الخيري بالتنمية الصحية وفق رؤية 2030
قامت مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بتوقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي؛ وذلك لتمويل حزمة مبادرات وبرامج في المجال الصحي. وقد مثل الصندوق في هذه الاتفاقية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومثل المؤسسة رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله الراجحي.
وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخيري في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030، بناء على المبادرات والبرامج والمشاريع الصحية المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي.
، "الراجحي الخيرية" توقِّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الراجحي الخيرية" توقِّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.