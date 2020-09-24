شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ملابسات اقتراب طائرة من أحد الأبراج خلال الاستعراض الجوي بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

علق الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، على مقطع فيديو متداول لاقتراب طائرة من أحد الأبراج في جدة خلال الاستعراض الجوي بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وأكد الغامدي أن بيئة الطيران منضبطة ولا تقبل الخطأ، قائلا: " مبدأ السلامة هو الأول، وقبل الاستعراض في السماء يُطبق في الأرض ".

وأضاف: " كل شيء مدروس، والمبنى معروف ارتفاعه، ومعروف الحد الأدنى الآمن في المنطقة، اطمئنوا الطيارين مؤهلين وأكفاء " .