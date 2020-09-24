قصة نشأة و نجاح تطبيق مناقصات

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نشأت الفكرة في بداية عام 2015 م عندما لاحظ المؤسسين لتطبيق مناقصات أن هناك وجود فرصة في تقديم معلومات المناقصات الحكومية للمقاولين الذين كانوا يعانون من نقص المعلومات و إحتياجهم للسفر للبحث عن تلك المعلومة ، الأستاذ / هشام عبدالله وهو أحد المؤسسين حيث أشرف على الجانب التقني للتطبيق وظهرت النسخة الأولى في بداية شهر أكتوبر 2015م وحصلوا على أول مشترك في شهر نوفمبر 2015م ، ولكن رغم المسح الميداني للسوق لم يكن يتوقع المؤسسين ظهور منافس لهم في بداية 2016 م بشهر فبراير ظهر تطبيق منافسات والذي كانت الحكومة ممثلة بوزارة المالية قد أطلقت هذا التطبيق ليصبح المنافس الأول في نفس المجال، حيث كان يجب على المؤسسين التفكير بشكل جدي في قرار حاسم هل نستمر أم نترك المجال نهائياً فالمنافس هنا هو جهة حكومية تملك تسهيلات وثقة أعلى عند المستخدم!

ذكر الأستاذ محمد العمري وهو أحد المؤسسين أن الإختيار كان صعب جداً ولكن تم الإختيار أن نستمر و أن نخوض تجربة التحدي وقد نجحنا في عام 2018م بإيجاد طريقة ربح مختلفة ساعدت التطبيق على الإستمرار بشكل ناجح ، و في عام 2019م بدأ المؤسسين بالتفكير بشكل جدي بالتوسع وبدأت رحلة البحث عن الإستثمار ، الرحلة استمرت لأكثر من سنة و واجهنا الكثير من المستثمرين وتعلمنا كيفية تعديل العروض ، و في شهر فبراير 2020م بفضل من الله أغلقنا الجولة الاستثمارية الأولى بقيمة 3 ملايين ريال بغرض التطوير والتوسع الجغرافي خارج السعودية وهانحن اليوم نسعى مع فريق العمل لجعل تطبيق مناقصات التطبيق الأول بالوطن العربي في مجال المناقصات وعقود المشاريع ،و ايضاً هناك خدمات قيمة مضافة و خدمات مساندة للشركات الصغيرة و المتوسطة في مجال القطاع الخاص تم تدشينها ضمن خطة 2020.

