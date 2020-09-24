رئيس سار: اليوم الوطني الـ90  يحمل ذكرى فرسان صنعوا تاريخ المملكة

رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، الدكتور بشار بن خالد المالك، باسمه واسم منسوبي الشركة، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال رئيس سار: إن هذا اليوم مناسبة غالية على قلب كل مواطن ومواطنة؛ حيث تحمل معها ذكرى رجالًا صنعوا تاريخ المملكة، وفي مقدمتهم المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وفرسانه الذين أسهموا في بناء مسيرة الوطن، عبر توحيد أطرافه المتباعدة؛ ليتحول بعد ذلك وعلى مر السنين إلى كيان فريد من نوعه تجمعه اللحمة الوطنية، تحت ظل قيادة رشيدة تعاقب من خلالها الملوك أبناء المؤسس حاملين شعلة البناء والتنمية التي ستبقى وهّاجة في عصرنا الحاضر ومستقبلنا القادم.

ولفت رئيس سار إلى أن دعم القيادة الرشيدة لقطاع الخطوط الحديدية في المملكة ساهم في المضي قدمًا نحو مزيد من التميز عبر ما تقدمه من خدمات والارتقاء بها بأعلى جودة، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد أن دعم القيادة لقطاع النقل عمومًا والخطوط الحديدية بشكل خاص سيسرع من تحقيق شركة (سار) لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة وفق أعلى المعايير.

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وأضاف: إن اهتمام القيادة الرشيدة بالخطوط الحديدية، نتج عنه التوسع في خدمات النقل، الأمر الذي سيسهم في رفع كفاءة أداء الخطوط الحديدية، وتعزيز البنية التحتية للنقل بشكل عام.

ونوه إلى أن شركة سار، اليوم، وبفضل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة تقدم خدمات نقل متميزة ذات جودة عالية تحقق تطلعات عملائها، مؤكدًا مواصلة عجلة التطوير والتحديث في ما يخص قطاع النقل عبر الخطوط الحديدية، وبما يتماشى مع أهداف وخطط رؤية 2030، داعيًّا الله عزَّ وجل أن يحفظ المملكة من كل شر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، والخير والرخاء تحت ظل القيادة الرشيدة.

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