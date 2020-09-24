بعد ضبط مواطن تعمد إسقاطه.. تعرف على عقوبة إهانة العلم السعودي

حددت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي.

وقالت النيابة العامة إن يحظى العلم الوطني والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الجميع وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.

وأضافت النيابة العامة أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وفي السياق ذاته، ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن تعمَّد إسقاط العلم الوطني من مركبة، أثناء سيره في أحد شوارع وادي الدواسر، ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصوير المخالفات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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