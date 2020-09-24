شركة تطوير السودة تقيم احتفالا باليوم الوطني

حيث أشرف على الاحتفال رئيس شركة تطوير السودة المهندس حسام المدني. بعد ذلك أقيم فلكور شعبي من تراث المنطقة تخلله العرضة والدمة،والذي استخدمت فيه البنادق القديمة بصوت البارود، مما اضفى على الاحتفال طابع نال استحسان الحضور. بعد ذلك تمت زراعة امثر من 200 شجرة عرعر في بمشاركة الحضور.
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