النادي الأدبي يواكب النهضة الثقافية

إنجازات ومشاريع
أوضح آل مرضمه أن أبرز المشاريع والإنجازات التي استطاع النادي الأدبي أن يفاخر بها إقامة دورتين لمهرجان قس بن ساعدة والانتهاء من مبنى النادي الأدبي بنجران وإقامة ملتقى المبتعثين إضافة إلى التوسع في طباعة الكتب لتتجاوز 100 كتاب وتوسيع حركة الترجمة، وأبرز المشاريع المنجزة منذ صدور الثقة الملكية بتعيين الأمير جلوي أمير منطقة نجران قبل أكثر من 6 سنوات تدشين مبنى النادي الأدبي كتحفة معمارية للمثقفين والمثقفات، وطباعة كتب مميزة في مجالات الأدب وحصول بعضها على جوائز محلية ودولية وتدشين اللجنة الثقافية في شرورة، وأهم المشاريع الجاري العمل على استحداثها بالمنطقة، العمل على لجان جديدة في محافظات المنطقة، وعمل أفلام وثائقية عن الثقافات المختلفة بمنطقة نجران ومحافظاتها وتطوير المواقع الإلكترونية التابعة للنادي الأدبي والعمل على تدشين إصدارات جديدة باسم النادي والتوسع في عمل ملتقى السلام الفلسفي وأكاديمية التدريب استحداث نادي القراءة والاستمرار والتحديث في تقديم الدورات والمحاضرات إلكترونيا تماشيا مع سياسة التباعد الاجتماعي.
إقامة دورتين لمهرجان قس بن ساعدة
الانتهاء من مبنى النادي الأدبي بنجران
إقامة ملتقى المبتعثين
التوسع في طباعة الكتب لتتجاوز 100 كتاب
توسيع حركة الترجمة
تدشين مبنى النادي الأدبي كتحفة معمارية للمثقفين والمثقفات
طباعة كتب مميزة في مجالات الأدب وحصول بعضها على جوائز محلية ودولية
تدشين اللجنة الثقافية في شرورة
العمل على لجان جديدة في محافظات المنطقة
عمل أفلام وثائقية عن
الثقافات المختلفة بمنطقة
نجران ومحافظاتها
تطوير المواقع الإلكترونية
التابعة للنادي الأدبي
استحداث نادي القراءة
تقديم الدورات والمحاضرات إلكترونيا
تدشين إصدارات جديدة
التوسع في عمل ملتقى السلام الفلسفي وأكاديمية التدريب
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