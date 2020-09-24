النادي الأدبي يواكب النهضة الثقافية

عبر رئيس النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمه تتجدد معها في كل عام أفراح دوت الخليج التي استعاد من خلالها عافيته، ففي ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التسعين نتذكر خروج دوت الخليج من صورة الجهالة والفقر والبؤس والخوف يسابق الزمن منذ وحدة الملك عبد العزيز، رحمه الله، ويسير به نحو العزة والعافية والأمن الوارف الذي ظل أرجاء دوت الخليج من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ولتبدأ بعد ذلك مسيرة التطوير والبناء وليؤسس وطنا يفاخر به لكي يعيش المواطن في جو الأمن والأمان وينعم برخاء العيش والحياة الحرة الكريمة في ظل مليكنا الغالي ووالد الجميع الملك سلمان آل سعود وعضيده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، يحفظهما الله، فأصبحت القلوب تجتمع على قيم الولاء والوفاء لهذا دوت الخليج الغالي ولقادته الميامين الذين ما برحت أيديهم ترتقي بشأن ازدهار مملكتنا الحبيبة ورقيها فلنفاخر بالمملكة العربية السعودية التي أصبحت للمثل في التقدم والازدهار في جميع المجالات وهذه حقائق تتجسد وتتحدث عن نفسها في كل شبر من الأرض هذا دوت الخليج الغالي وتنبئ عنها هذه الإنجازات الضخمة التي تمتد على امتداد رقعة دوت الخليج في جميع مجالات الحياة من منشآت طبية وعلمية وتعليمية وأمنية واقتصادية. إنجازات ومشاريع أوضح آل مرضمه أن أبرز المشاريع والإنجازات التي استطاع النادي الأدبي أن يفاخر بها إقامة دورتين لمهرجان قس بن ساعدة والانتهاء من مبنى النادي الأدبي بنجران وإقامة ملتقى المبتعثين إضافة إلى التوسع في طباعة الكتب لتتجاوز 100 كتاب وتوسيع حركة الترجمة، وأبرز المشاريع المنجزة منذ صدور الثقة الملكية بتعيين الأمير جلوي أمير منطقة نجران قبل أكثر من 6 سنوات تدشين مبنى النادي الأدبي كتحفة معمارية للمثقفين والمثقفات، وطباعة كتب مميزة في مجالات الأدب وحصول بعضها على جوائز محلية ودولية وتدشين اللجنة الثقافية في شرورة، وأهم المشاريع الجاري العمل على استحداثها بالمنطقة، العمل على لجان جديدة في محافظات المنطقة، وعمل أفلام وثائقية عن الثقافات المختلفة بمنطقة نجران ومحافظاتها وتطوير المواقع الإلكترونية التابعة للنادي الأدبي والعمل على تدشين إصدارات جديدة باسم النادي والتوسع في عمل ملتقى السلام الفلسفي وأكاديمية التدريب استحداث نادي القراءة والاستمرار والتحديث في تقديم الدورات والمحاضرات إلكترونيا تماشيا مع سياسة التباعد الاجتماعي. إقامة دورتين لمهرجان قس بن ساعدة الانتهاء من مبنى النادي الأدبي بنجران إقامة ملتقى المبتعثين التوسع في طباعة الكتب لتتجاوز 100 كتاب توسيع حركة الترجمة تدشين مبنى النادي الأدبي كتحفة معمارية للمثقفين والمثقفات طباعة كتب مميزة في مجالات الأدب وحصول بعضها على جوائز محلية ودولية تدشين اللجنة الثقافية في شرورة Advertisements العمل على لجان جديدة في محافظات المنطقة عمل أفلام وثائقية عن الثقافات المختلفة بمنطقة نجران ومحافظاتها تطوير المواقع الإلكترونية التابعة للنادي الأدبي استحداث نادي القراءة تقديم الدورات والمحاضرات إلكترونيا تدشين إصدارات جديدة التوسع في عمل ملتقى السلام الفلسفي وأكاديمية التدريب



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