الشؤون الإسلامية تؤدي دورها في مواجهة كوفيد- 19

قال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: من فضل الله ومنته على بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية أن هيأ لها قادة مخلصين، جعلوا نصب أعينهم تحقيق العقيدة الصحيحة ومراعاة مصلحة دوت الخليج والمواطن على كل اعتبار، وأن الوحدة الوطنية التي قاد مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، حققت نتائجها بحمد الله ثم بما بذله أبناؤه البررة المخلصون منذُ عهد المؤسس وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يأتي اليوم الوطني هذا العام في ذكراه الـ 90 ونحن نشاهد دوت الخليج الكريم يرتقي في كافة مجالات وميادين التطور والنمو والازدهار بتفاعل بين الشعب والقيادة والعناية بجيل الشباب باعتباره ثروة دوت الخليج وعماد الأمة وتأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتكون نقلة نوعية في الاستفادة من ثروات دوت الخليج وأبنائه مع المحافظة على الثوابت الإسلامية، نسأل الله جل وعلا أن يديم نعمة الأمن والإيمان على بلادنا الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

مشاريع منفذة

أوضح العصيمي أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران نفذ مشاريع تنموية قائمة بتكفلة إجمالية أكثر من 3 ملايين ريال، أهمها إنشاء مسجد بحي الرفاع بالطوال بمحافظة يدمة، وإنشاء مسجد نبحي النهضة بنجران، وإنشاء مسجد بحي المطار أ بنجران، وإنشاء مسجد بحي المطار ج بنجران، وإنشاء مسجد بمخطط العريسة بنجران، وإنشاء جامع بحي النهضة بنجران، وعن أهم المشاريع التنموية المقترحة مستقبلياً بمنطقة نجران إنشاء جامع وملحقاته بالصناعية مع سكن إمام ومؤذن، وإنشاء جامع بمحافظة حبونا، وإنشاء جامع بمحافظة ثار، وإنشاء جامع بمحافظة يدمة، وهدم وإنشاء جامع موسى بن نصير، وهدم وإنشاء مسجد أبى سعيد الخضري، وهدم وإنشاء جامع الإمام الشافعي، وإنشاء مسجد بشرق المطار أ، وإنشاء مسجد بشرق المطار د، وإنشاء جامع بمحافظة خباش، وهدم وإنشاء مسجد عطاء بن يسار بحي الكنتوب، وإنشاء مسجد بمخطط النسيبين، وهدم وإنشاء مسجد حكيم بن حزام بشرورة، وإنشاء مسجد فى المخطط الثانى بمحافظة يدمة، وإنشاء مسجد بمخطط العريسة الجنوبية، وإنشاء مسجد بمخطط الشرفة الجنوبية، وإنشاء مسجد بمخطط الشرفة الشمالية، وإنشاء مسجد بمخطط شرق المطار ج، وإنشاء جامع بمخطط المنتشر وملحقاته، وإنشاء مسجد بالحصينية.

مشاريع مقترحة

بين العصيمي أن من ضمن مشاريع الترميم المقترحة، ترميم مسجد فاطمة الزهراء، وترميم جامع العسكري، وترميم جامع عليان العمر، وترميم جامع محمد بن إبراهيم، وترميم مسجد خالد بن زيد الجهني، وترميم جامع عمر بن عبدالعزيز، وترميم جامع المطرودي، وترميم جامع عبدالله بن جعفر بالعريسة، وترميم جامع عبدالعزيز بن فهد، وترميم مسجد الترمذي، وترميم الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وترميم مسجد الحافظ ابن كثير، وترميم مسجد كعب ابن عجره، وجامع الأمير مشعل بحي المنخلي، وترميم جامع الحسين بن علي بالمجمع، وترميم مسجد محمد بن علي بن أبي طالب، وترميم مسجد الزبير بن العوام بيدمة، وترميم مسجد أبي أمامة البهلي، وترميم مسجد شداد بن أوس وترميم مسجد عبدالله بن رواحة، كما يقوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بالإشراف على عدد 14 مسجدا تم التبرع بها من فاعلي الخير.

مشاريع تنموية

أضاف العصيمي أن أهم المشاريع التنموية منذ تعيين أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أميراً لمنطقة نجران خلال الـ 6 سنوات، والانتهاء من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة ومسجد أبي بكر الصديق في وسط البلدة القديمة غرب محافظة ثار في منطقة نجران وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق، وتشييد عدة جوامع بنجران ومحافظة شرورة على أحدث طراز معماري بتكلفة إجمالية تجاوزت ثلاثين مليونا (جامع ابن هجلان - جامع ابن كرامة - جامع البخاري)، وإقامة سلسلة برامج من محاضرات وندوات حول (لحمة وطن) وهي موضوعات حقوق الراعي والرعية، ومنهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة، والإسلام دين المحبة والسلام، والدور الرائد للمملكة في نشر الوسطية والاعتدال، والتحذير من الفتن، ونعمة الأمن، ودور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري للمجتمع، وإقامة العديد من المسابقات الثقافية، وتأمين فرش للجوامع والمساجد بِمَا يزيد عن خمسين ألف متر مربع ومصاحف من الطبعة الأخيرة للمجمع بِمَا يزيد عن مائة ألف نسخة، وتقديم المبادرة للجنود المرابطين والمصابين من سلسلة برامج دعوية ومصاحف ومدات فرش وتجهيز المصليات الخاصة بهم، وكذلك زيارة للمصابين وتقديم الهدايا لهم وأيضا زيارة القادة في الوحدات المرابطة وتقديم هدية المرابط وهي إحدى مبادرات الفرع، إضافة إلى افتتاح مقر التوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة باستراحة الحجاج بمنفذ الوديعة، وتدشين وافتتاح أمير نجران المقر لعام 1441 وتدشينه الهاتف المجاني لفتاوى الحج، وتفعيل العمل بالنظام الإلكتروني «البصمة» لضبط الحضور والانصراف لمنسوبي الفرع انطلاقا لتحقيق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتفعيل الأنظمة واللوائح التي تكفلها جودة الوظيفة العامة وتعميمه في المحافظات والإدارات المرتبطة بالفرع، وإطلاق برنامج تيسير التقني للبرامج الدعوية واطلاع أمير نجران على آليته والاستغناء عن العمل الورقي في ذلك، وافتتاح القسم النسوي بفرع الوزارة بنجران بأقسامه الإدارية.

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تعقيم وتنظيف 612 جامعا ومسجدا

إقامة 39 محاضرة دعوية

تنفيذ 8 محاضرات صحية

توزيع 2300 جهاز تعقيم

تقديم 23 فيديو توعوي بلغات مختلفة

جهود الشؤون الإسلامية بنجران لمواجهة الجائحة