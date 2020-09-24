الوديعة أهم المنافذ الحدودية بين المملكة واليمن

في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة نجران وعلى بعد 50 كم من عروس الربع الغالي شرورة، يقع أحد أهم المنافذ الحدودية بين المملكة واليمن منفذ الإنسانية والعطاء «الوديعة».

موقع إستراتيجي

تكمن أهمية منفذ الوديعة بفضل موقعه الإستراتيجي الرابط بين السعودية واليمن، ويبعد عن محافظة شرورة حوالي 50 كم، فيما يبعد عن أقرب منطقة جنوبية يمنية وهي العبر حوالي 100 كم تقريبا، وشهد دخول الآلاف من المسافرين والنازحين ودخول مئات الآلاف من الأطنان، عبارة عن مساعدات غذائية وطبية من مركز الملك سلمان الإغاثي، فضلا عن استقباله الآلاف من الحجاج والمعتمرين اليمنيين، حيث كان دوره الكبير في عبور أعداد كبيرة من المسافرين والنازحين والمصابين إلى المملكة، وخروج آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية التي يقدمها مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني، فضلا عن استقباله الآلاف من الحجاج اليمنيين والمعتمرين.

أعمال إنسانية

يوما بعد آخر تضرب المملكة أروع وأسمى معاني الإنسانية عبر بقاع المعمورة، حيث يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله المستمرة ومد جسور المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والإغاثة العاجلة، لتصل إلى كافة بقاع الأرض، فقد كانت ولا زالت المملكة البلسم الشافي لجراح الشعب اليمني منذ عقود من خلال المساعدات المختلفة في شتى القطاعات والمجالات، ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذه الجهود عبر جسور من المساعدات الإنسانية المتواصلة والإغاثة العاجلة، التي تنقذ الشعب اليمني الذي يعيش الآن في أحلك الأوضاع الإنسانية، جرّاء اعتداءات ميليشيات الحوثي ضد الأبرياء دون وجه حق، وحتى مع جائحة فايروس كورونا لم تتأخر المملكة في الوقوف مع الأشقاء اليمنيين، حيث عبرت من خلال منفذ الوديعة الحدودي آلاف من الأطنان والمساعدات الغذائية والطبية التي استفاد منها الملايين من الأشقاء اليمنيين.

خدمة ضيوف الرحمن

سخّرت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين جميع الإمكانيات والتقنيات لخدمة ضيوف الرحمن والقادمين عبر المنافذ الحدودية للمملكة، ومنها منفذ الوديعة عبر منظومة حكومية تقدم خدماتها ضمن تعاون وتنسيق تام، ووفق إستراتيجيات وأهداف وطنية متكاملة، لتوفير الإجراءات والتسهيلات كافة للمسافرين، تشمل الجوازات والخدمات الجمركية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والصحية بما فيها الوقائية والعلاجية والتوعوية، وذلك بمتابعة من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز

منفذ الوديعة

الإدارات الحكومية العاملة بمنفذ الوديعة الحدودي

الجمارك

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الجوازات

الصحة

الجهات الأمنية

القوات المسلحة

حرس الحدود

الدفاع المدني

الهلال الأحمر

فرع وزارة الحج