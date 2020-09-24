الكهرباء تعمل بموثوقية عالية في خدمة المشتركين

قال مدير إدارة كهرباء نجران المهندس سالم حمد آل دغفان: نحن في الشركة السعودية للكهرباء عامة وبإدارة كهرباء نجران خاصة، نشارك الجميع فرحتهم بهذا اليوم ونباهي النجوم ونطاول عنان السماء بوطننا الغالي في عيده الوطني، وفي هذه الذكرى المجيدة نقف مع بقية القطاعات الأخرى بالوطن صفاً واحد خلف قيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حفظهم الله، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ونفخر بما نقدمه وفق توجيهاتهم السديدة لنجران، هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا والتي منَّ الله على الشركة بالمشاركة في خدمتها، وتقديم وسائل الراحة والرفاهية لأهلها، من خلال ما تقدمه من إمدادها بالطاقة، وتقديم الخدمة التي تعكس رؤيتها المتمثلة في تقديم خدمة ذات مستوى عالمي للعملاء والوطن، والمساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطن وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية في جميع المجالات.

نشاط الشركة

يعتبر نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاطاً رئيسياً في الشركة، مهمته توفير طاقة وقدرات توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات الإنتاج ذات الموثوقية العالية والجاهزية المرتفعة، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مع السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد، واستثمار جميع الإمكانات للوصول إلى الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة، والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ويتم نقل الطاقة المنتجة من محطات توليد الطاقة من خلال شبكات نقل الطاقة وإيصالها لمحطات النقل التي تحول جهد النقل إلى جهود التوزيع التي من خلالها يتم توزيع الطاقه على الأحياء، ومنها يتم تزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية، وتطوير مراكز خدمة المشتركين، وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهلاك المشتركين وقراءة الفواتير، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية.

أبرز المشاريع

تعمل الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ خططها للسنوات العشر القادمة متضمنة استعدادها لتنفيذ العديد من المشاريع، كما أنها تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تبلغ تكاليفها 1.47 مليار ريال، في ظل سعي الشركة لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والمساهمة وتوفير احتياطي مناسب من القدرة الكهربائية وقت الذروة. وخلال خمس السنوات الماضية وبدعم ومتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تم تدشين العديد من المشاريع التي رفعت مستوى الموثوقية، ولبت الاحتياج المتزايد للطلب على الطاقة، وتمثلت في إنشاء وتشغيل عدة محطات تمثلت في محطة تحويل الخالدية 2 بقدرة إجمالية 201 ميجاوات ومحطة تحويل شرق المطار بقدرة إجمالية 401 ميجاوات، ومحطة توزيع ثار بقدرة إجمالية 75 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة توزيع يدمة بقدرة إجمالية 75 ميجاوات، إضافة لذلك جاري تنفيذ مشروع خط نقل ربط محطتي الخالدية 1 مع الخالدية 2، وترسية مشروع توسعة محطة وسط نجران بقواطع إضافية، بالإضافة إلى اعتماد مشروع ربط منطقة نجران بمنطقة عسير، والذي سيدعم قريبا موثوقية الشبكة الكهربائية بالمنطقة، وكذلك مشروع استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية ومخطط استبدال 157 ألف عداد، تم حتى تاريخه استبدال حوالي 80 ألف عداد منها بنسبة تجاوزت الـ 50 % من مستهدف المشروع، والعمل جار على قدم وساق لإنجاز هذا المشروع الحيوي في وقته المحدد بإذن الله.

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