14 مشروعا و667 مليونا تعزز البنية التحتية لمياه نجران

أكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق أن ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية تحل لتجمع مظاهر الهمة العالية والإرادة القوية وبتلاحم وطني أرسى أسسه المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، واعتزازا بماضي هذا دوت الخليج العظيم وفخرا بحاضرة الجميل، حيث احتفل دوت الخليج الكبير بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي بيوم التوحيد المجيد، لنعبر عما تكنه صدورنا من محبة وولاء وفخر واعتزاز للملك المؤسس عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأبنائه الملوك الكرام حتى عهد ملك الحزم والعزم، فقد كان لهم الفضل بعد الله تعالى في ما تنعم به بلادنا من رفاهية واستقرار ورخاء ونماء، ويستمر العطاء والنماء وتتوالى الإنجازات والمشاريع التنموية في عهد الملك سلمان، حفظه الله ورعاه.

بنية تحتية

يقول آل عتيق: بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، حظيت منطقة نجران كباقي مدن المملكة بالدعم اللامحدود في مشاريع البنية التحتية، وفي خدمات المياه بمنطقة نجران يتم حاليا تنفيذ 14 مشروعاً وبتكلفة إجمالية تجاوزت 667 مليون ريال، لتعزيز وتطوير أداء خدمات شبكات مياه الشرب وشبكات مياه الصرف الصحي ومحطات ضخ ومعالجة المياه في المنطقة. ومن ضمن هذه المشاريع مشروع توسعة شبكات مياه الشرب بمنطقة نجران ومحافظاتها، واستكمال مشروع مياه الشرب للمحافظات الشمالية (يدمه وحبونا وبدر الجنوب)، ومشروع لشبكات الصرف الصحي لأحياء مدينة نجران، وكذلك مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب ومحطات الضخ شرق مدينة نجران، ومشروع توسعة جلب المياه لمدينة نجران والمحافظات الشمالية، ومشروع لتنفيذ الوصلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي بمدينة نجران ومحافظة شرورة، ومشروع استكمال خزان نجران العالي، ومشروع لتنفيذ شبكات الصرف الصحي لأحياء مدينة نجران (حي شعب بران، الغيضه، الموفجة، وزور آل الحارث).

مياه الشرب

أشار مدير عام إدارة خدمات المياه بالمنطقة، أنه يتم تنفيذ مشروع توسعة مياه الشرب من النقيحاء عبر الآبار الارتوازية ومحطات المياه وصولا إلى شبكات الشرب والعدادات. وبكلفة إجمالية بلغت 69 مليون ريال. وفي المرحلة الأولى للمشروع تم تنفيذ بئرين بحقل النقيحاء وتم ربطها مع حقل الآبار السابقة وذلك لزيادة كمية المياه ضمن منظومة حقل الآبار بالنقيحاء، ويتكون المشروع من أربعة خزانات تشغيلية تبلغ سعة كل خزان 25 ألف متر مكعب، وخطوط ناقلة بطول يصل إلى 60 كيلو متر لتوصيل امتدادات المياه إلى محطات الضخ، حيث تم إنجاز 80 % في المرحلة الأولى من المشروع. كما بلغت تكلفة المرحلة الثانية لتوسعة مشروع جلب المياه وحفر الآبار مبلغ يتجاوز 139 مليون ريال.

خزان نجران

أوضح آل عتيق أن مشروع خزان نجران العالي الجاري تنفيذه، يعد من أبرز المشاريع التنموية ومعلماً من المعالم الحضارية بالمنطقة، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع استكمال خزان نجران العالي للمرحلة الثانية والمتعلقة بالبنية التحتية والتشطيبات الداخلية إضافة إلى إنشاء المباني المقررة فالتصميم، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 20 مليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز 76%. كما يتم بمحطة المعالجة معالجة مياه الصرف بأحدث الأنظمة الحديثة المستخدمة بالمعالجة تبلغ طاقتها التصميمية نحو 60.000 متر مكعب يوميا. حيث يتم رفع المياه للمحطة عن طريق محطات الرفع والتي ستغطي مياه الصرف المتدفقة من شبكات الصرف الصحي بمدينة نجران. وحاليا يتم معالجة 10.000 متر مكعب يوميا، يتم نقل نحو 7 آلاف متر مكعب عبر خط ناقل للشبكات، ونحو 3 آلاف متر مكعب عن طريق الصهاريج. وتتم معالجتها في محطة المعالجة وإعادة ضخها والاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء بالمنطقة. حيث يتم الضخ لعدد من الجهات الحكومية للاستفادة منها في الري كمطار نجران والجامعة وأمانة المنطقة. وجاري العمل على زيادة مقدار الوصلات المنزلية والتوسعة لزيادة كمية مياه الصرف المعالجة لتصل لـ20.000 ألف متر مكعب يوميا في نهاية هذا العام.

مشاريع المياه الجاري تنفيذها

توسعة شبكة مياه الشرب بنجران ومحافظاتها

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استكمال مشروع مياه الشرب للمحافظات الشمالية

شبكات الصرف الصحي لأحياء نجران

توسعة مشروع جلب المياه

تنفيذ الوصلات المنزلية لشبكات الصرف

استكمال مشروع خزان نجران العالي

14 مشروعا

667 مليون ريال