منشأة الأخدود أول المشاريع الرياضية في المنطقة

قال رئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل اليوم نحتفل كسعوديين بـ 90 عاما منذ أعلن المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قيام المملكة العربية السعودية دولةً سلكت طريق صعودها للقمم حتى أصبحت تباهي الدول بقوتها وقراراتها المستقلة، يحكى لنا أجدادنا قصة تلك السنوات، وكيف كانت مليئة بالمواجع والآلام وتطلعاتهم لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم بكل خوف ورهبة من قادم الأيام العسيرة قبل أن يظهر في سماء دوت الخليج نجم ساطع سموه «معزي» كانت له رؤية واعدة وشجاعه لتوحيد كامل تراب دوت الخليج تحت قيادة وعلم واحد، وكان النجاح حليفه وإخوانه ومن معه من أبناء القبائل التواقة للتوحد وتوالت السنوات والعقود، واليوم نتمنى أن نحكي لأجدادنا ما نعيشه من رخاء وأمان واستقرار، نحمد الله عليه و نشكر ولاة أمرنا أبناء وأحفاد المؤسس الذين أكملوا مسيرة المغفور له في بناء دوت الخليج وصنع الإنسان.

توفير الاحتياجات

ما يلمسه المواطنون الآن هو حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كل ما من شأنه تطوير أبناء هذا دوت الخليج في شتى المجالات ومساعدتهم بتوفير كل ما يحتاجونه من عدة وعتاد لصناعة حاضر دولتهم ومستقبلها، وكرئيس لنادي الأخدود الرياضي بمنطقة نجران شاهدت بعيني ذلك وكيف أصبح الوسط الرياضي في عهد رؤية السعودية 2030 بقيادة أمير الشباب وراعي رؤيتنا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حديث العالم أجمع، ما نشاهده من تنقلاتنا مع الفريق لكافة أجزاء دوت الخليج يثلج الصدر ففي كل مدينة ومحافظة نجد منشأة رياضية ومراكز تدريبية متطورة ومؤمنة بكافة الأجهزة الحديثة لخدمة أبناء دوت الخليج لتربية جيل يهتم بالرياضة ويكون جاهزا دائما للمنافسات المحلية والدولية، فحق لنا أنا نفتخر بهذا دوت الخليج وقادته وأن نحتفل بهذا اليوم الغالي على قلوبنا هذا اليوم الذي كان شاهدا على أن طموح الشعب السعودي فعلا عنان السماء فمن ترابه الطاهر يبنى الإنسان السعودي حضارةً عمرانيه تباهي أقوى الدول وأقدمها عاش وطننا حراً في العلياء ونحن جنوده نحميه.

منشأة الأخدود

أوضح آل فاضل أن نادي الأخدود تأسس عام 1396، وأول رئيس للنادي الأمير سلطان بن خالد السديري، حيث شهد النادي مراحل تطور في منشآته الرياضية حيث يحتوي على ملعب رئيسي بأرضية عشب طبيعي يستوعب 2800 متفرج، ومكاتب إدارية مراقبي المباراة والحكام والإعلام ولجنة المنشطات، وغرف تبديل ملابس اللاعبين بجميع الاحتياجات، كما يضم ملعب رديف بأرضية عشب طبيعي مع غرف تبديل ملابس اللاعبين ومكاتب إدارية لمراقبي المباراة والحكام وصالات رياضية مغطاة وهي صالة مغطاة لمباريات كرة الطائرة والسلة واليد وغرف تبديل ملابس للاعبين بكامل تجهيزاتها، وعيادة العلاج الطبيعي، وغرف ومكاتب حكام وإعلاميين ومراقبي مباريات، وصالة 1 للإسكواش، وصالة 2 كاراتيه وصالة 3 جودو وتايكوندو، ومسبح أولمبي مكشوف لعبة السباحة، وملاعب خارجية للتمارين، وملعب تنس أرضي مباريات التنس، وملعب سداسي كرة قدم سداسية، وملعب طائرة مكشوف تمارين فرق الطائرة، وملعب سلة مكشوف وتمارين فرق السلة وحلبة ملاكمة للتمارين.

الأندية الرياضية بنجران

Advertisements

نادي الأخدود

نادي شرورة

نادي نجران

نادي حبونا