تعتبر منطقة نجران من المناطق السياحية والزراعية المهمة في المملكة العربية السعودية ، حيث تتميّز المنطقة بالآثار التاريخية والطبيعية ذات المناظر الخلابة، كما تبرز المنطقة في خارطة السياحة الداخلية لما تمتلكه من مقومات سياحية مميزة ومتنوعة، جعلت من منطقة نجران مقصداً سياحياً لأبناء دوت الخليج والعالم.

حدث استثنائي

شهدت منطقة نجران في العام 2011م حدثاً استثنائياً في مجال النقل الجوي بافتتاح مطار نجران والذي يبعد عن مدينة نجران عاصمة منطقة نجران حوالي 7 كم، ويخدم جميع القرى والمحافظات التابعة للمنطقة، تبلغ قدرته الاستيعابية ,400,000 مسافر، ومجموع المساحة المبنية 0.013 كم2 يتضمن على خدمات المطاعم و صالات القدوم و المغادرة، و صالة كبار الشخصيات للقدوم و المغادرة، و خدمات الاتصالات صالات القدوم و المغادرة، و الخدمات البنكية صالات القدوم و المغادرة ،و خدمات النقل خارج الصالات ، و مواقف السيارات خارج الصالات ، نقل و شحن السيارات خارج الصالات.

واجهة حضارية

أسهمت عوامل النجاح أن يسهم مطار نجران في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ليكون واجهة حضارية ورافداً اقتصادي مهماً للمنطقة، حيث يعتمد في تصميمه على توفير كافة سبل الراحة للمسافرين بتوفر عدد من الجسور المؤدية الى الطائرة مباشرة وكذلك المرافق المساندة التي والتجارية، إذا اخذ في الحسبان الزيادة في اعدد المسافرين بين مدن المملكة، إضافة الى تهيئة مطار نجران لمرحلة التشغيل الدولي لتصل الى المطارات الدولية في الدول المجاورة ، حيث يأتي توجه الهيئة امتداداً لتحقيق أهدافها في تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

مطار نجران

واجهة حضارية ورافداً اقتصادي مهماً

افتتح عام 2011

يخدم جميع القرى والمحافظات

يبعد عن المدينة حوالي 7 كم

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تبلغ قدرته الاستيعابية ,400,000 مسافر

مجموع المساحة المبنية 0.013 كم2محتويات المطار

صالات القدوم المغادرة

صالة كبار الشخصيات للقدوم و المغادرة

خدمات الاتصالات

الخدمات البنكية

خدمات النقل خارج الصالات

مواقف السيارات خارج الصالات

نقل وشحن السيارات خارج الصالات