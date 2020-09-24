جامعة نجران الأكبر مساحة في المملكة

رفع رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، والشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة.

ذكرى غالية

قال الدكتور السبيعي: مع ذكرى هذا اليوم المجيد يستذكر الشعب السعودي مؤسس هذه البلاد جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه- وما قاد به المملكة العربية السعودية من مجدٍ عظيم، وحد من خلاله أطراف هذه البلاد المباركة على أسس متينة قوامها كتاب الله وسنة نبيه، وبين أن اليوم الوطني ذكرى يفتخر بها شعب المملكة ويتباهى بها الجميع، لما وصلت له بلادنا من إنجازات تعانق طموحات قيادة هذا دوت الخليج الغالي، وتقود نحو نهضة تنموية شاملة جعلت من بلاد الحرمين الشريفين شاهداً حياً بين دول العالم نحو مسيرة العطاء والتنمية الشاملة، حيث أصبحت المملكة حديثاً للعالم في تطورها وتقدمها التنموي.

نقلة نوعية

بيّن رئيس الجامعة: أنه مع ذكرى كل عام على توحيد المملكة تتسابق الإنجازات التي تحققها بلادنا الغالية لترسم للعالم لوحة فنية عنوانها «وطننا عطاء مستمر لا يعرف سوى الارتقاء»، وهو ما تؤكده رؤية المملكة 2030 وما تحمله من مشاريع عملاقة لنهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية تقود لطفرة ورخاء ينعم بهما جميع مواطني هذه الدولة العظيمة؛ ليشهد العالم نجاحات تحولها ودورها في تغيير خارطة العالم، منوهاً إلى النقلة النوعية في التعليم بشكل عام من حيث الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة، وحرصها على أن يكون أبناء دوت الخليج طاقة بشرية تخدم البلاد وتساهم في بناء مستقبلها.

سيطرة ونجاح

استشهد الدكتور السبيعي بالنجاحات التي تحققت في ظل جائحة كورونا وما اتخذته المملكة من تدابير وإجراءات احترازية أسهمت في السيطرة على انتشاره، وأثبتت نجاح السياسة المتخذة في حصر الفيروس ومنع انتشاره، فالمملكة في ظل هذه الظروف جعلت سلامة الإنسان أولاً، وأصدرت عدداً من القرارات الحكيمة منها تحول التعليم عن بُعد ونجاح استكمال العام الدراسي، إضافة إلى تحديد الحج بأعداد محدودة لتأمين حج آمن وهو ما تحقق، حيث أبهر التنظيم المتبع والاحترازات الوقائية العالم الذي أثنى على تلك القرارات الرشيدة.

صرح تعليمي

فيما يشهد دوت الخليج على امتداد رقعته الجغرافية نهضةً متواصلة تعانق التطور عاماً بعد آخر، ومع حلول ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة تبرز المنجزات التنموية شاهدةً على التطور الذي تشهده مناطق المملكة.

وتستحوذ المشاريع التعليمية على النصيب الأكبر من النهضة كون التعليم أساس بناء الأوطان ونهضتها، حيث دأبت القيادة الملكية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه مروراً بجميع أبنائه الملوك -رحمهم الله-، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعم التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص، من خلال إنشاء الجامعات والكليات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

المدينة الجامعية

جامعة نجران التي صدر الأمر الملكي الكريم للراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1427 بتحويـل مجمـع الكليات التي كانت تابعة لجامعـة الملك خالد بعسير إلى جامعة مستقلة تضم جميع التحصصات، إضافة للتعليم العالي في المملكة، لتسهم في تأهيل وتعليم وتدريب الكفاءات الوطنية لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، حيث شهدت الجامعة في العهد الحالي الميمون للملك سلمان بن عبدالعزيز دعماً سخياً مكنها من إنجاز مشاريعها، وتحقيق السبق على مستوى الجامعات الناشئة من خلال نقل جميع الطلاب والطالبات للمدينة الجامعية قبل نحو 8 أعوام والاستغناء عن المباني المستأجرة، حيث تقع المدينة الجامعية على الامتداد الشرقي لمدينة نجران على مساحة وقدرها 18 مليون متر مربع، وهي بذلك تعد أكبر المدن الجامعية في المملكة من حيث المساحة، وتضم مجمعاً للطلاب يحتوي على 14 كلية، ومجمعاً للطالبات يحتوي على 14 كلية، بطاقة استيعابية قدرها 45 ألف طالب وطالبة، كما تحوي مبنًى للإدارة والعمادات المساندة ومستشفى جامعيا ومدينة طبية، ومراكز أبحاث، ومدينة رياضية وترفيهية، وإسكاناً لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، كما تشمل مدينة استثمارية مستقبلية لخدمة الجامعة تحتوي على فنادق ومراكز تجارية ومدارس أهلية وغيرها.

مستشفى حديث

يجري الآن العمل على إنجاز مشروع المستشفى الجامعي داخل المدينة الجامعية بمساحة تقدر بـ155.600 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال، ومع نهاية اكتمال المشروع ستتضاعف سعته السريرية عما كان عليه، حيث سيحتوي في مرحلته الأولى على 200 سرير، وسيستمر في التوسع حتى تصل سعته إلى 800 سرير بجميع العيادات التخصصية للرجال والنساء.

مشاريع جديدة

تعمل الجامعة حاليا على إنجاز مشروع قاعة المؤتمرات والذي يتكون من مدخلين رئيسيين أحدهما لكبار الضيوف والآخر مدخل عام، وكذلك قاعتين للمؤتمرات، قاعة بالبدروم تحتوي على 268 كرسيًا للرجال ومثلها للنساء بعدد إجمالي 536 كرسيًا، كما يتوفر في المبنى القاعة الكبرى والتي تتكون من ثلاثة مدرجات، مدرج للرجال يحتوي على 1538 كرسيًا جزءًا منها مخصص لكبار الشخصيات، ومدرجين معلقين مخصصين للنساء أحدهما يحتوي على 468 كرسيًا والآخر يحتوي على 432 كرسيًا، ويحوي المبنى أيضاً مطعما مخصصا لكبار الضيوف، إضافة إلى تأمين أماكن للترفيه مثل الصالات والكافتيريا والمعارض المفتوحة المخصصة للعامة.

طاقة كهربائية

يوجد بالمدينة الجامعية أيضاً أكبر محطة تحويل للطاقة الكهربائية في منطقة نجران، ومن كبريات محطات التحويل في المنطقة الجنوبية تعمل بطاقة تحويل «450 ميجا» تم توصيلها إلى المدينة الجامعية عبر شبكة من أبراج الضغط العالي، تمتد من محطة شركة الكهرباء في «الكدمي» على سواحل منطقة جازان بطول «230 كم» حتى نجران، إضافة إلى وجود محطات تنقية وتكرير المياه وفق تقنية تعدّ الأحدث في العالم بطاقة استيعابية يومية تبلغ 30 ألف متر مكعب يومياً، مكنت الجامعة من سقيا المسطحات الخضراء في المدينة الجامعية، والتوسع في زيادة تلك المسطحات.

المدينة الجامعية بنجران

2500 عدد منسوبي الجامعة من الكادر التعليمي والإداري

26000 ألف طالب وطالبة مجموع الدارسين في جميع التخصصات

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18 مليون متر مربع مساحة المدينة الجامعية

45 ألف طالب وطالبة القيمة الاستيعابية بالجامعة

155600 ألف متر مربع مساحة مستشفى الجامعة

400 مليون تكلفة مستشفى الجامعة

كليات وتخصصات الجامعة

* كلية الشريعة وأصول الدين؛ وتشمل الأقسام التالية: قسم الشريعة، وقسم الثقافة الإسلامية، وقسم أصول الدين.

* كلية الطب البشري وتشمل الأقسام التالية: قسم الجراحة، وقسم الباطنة، وقسم طب الأطفال، وقسم النساء والتوليد، وقسم وظائف الأعضاء، وقسم علم الأمراض، وقسم الكيمياء الحيوية؛ وقسم التعليم الطبي.

* كلية العلوم الطبية التطبيقية وتشمل الأقسام التالية: قسم الأجهزة الطبية الحيوية، وقسم علوم المختبرات الإكلينيكية، وقسم علوم التأهيل الطبي، وقسم علوم صحة المجتمع، وقسم العلوم الإشعاعية.

* كلية طب الأسنان وتشمل الأقسام التالية: قسم جراحة الوجه والفكين، وقسم وقاية الأسنان، وقسم إصلاح الأسنان، وقسم علوم الاستعاضة، وقسم علوم التشخيص.

* كلية الصيدلة وتشمل الأقسام التالية: قسم علم الأدوية، وقسم العقاقير، وقسم الكيمياء الصيدلية، وقسم الصيدلانيات.

* كلية الهندسة وتشمل الأقسام التالية: قسم الهندسة المدنية، وقسم الهندسة الميكانيكية، وقسم الهندسة الكيميائية، وقسم الهندسة الكهربائية، وقسم الهندسة الصناعية، وقسم الهندسة المعمارية.

* كلية العلوم الإدارية وتشمل الأقسام التالية: قسم إدارة الأعمال، وقسم المحاسبة، وقسم نظم المعلومات الإدارية، وقسم التجارة الإلكترونية، وقسم التسويق.

* كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات؛ وتشمل الأقسام التالية: قسم علوم الحاسب الآلي، وقسم نظم المعلومات، وقسم هندسة الحاسب الآلي، وقسم هندسة الشبكات والاتصالات.

* كلية اللغات والترجمة؛ وتشمل الأقسام التالية: قسم اللغة الإنجليزية، وقسم الترجمة.

* كلية التربية؛ وتشمل الأقسام التالية: قسم علم النفس، وقسم الاقتصاد المنزلي، وقسم المناهج وطرق التدريس، وقسم التربية الخاصة (الإعاقة السمعية - الإعاقة العقلية - اضطراب التوحد- صعوبات التعلم).

* كلية المجتمع؛ وتشمل الأقسام التالية: قسم علوم الحاسب، وقسم العلوم الإدارية، وقسم العلوم الطبية.

* كلية العلوم والآداب؛ وتشمل الأقسام التالية: قسم الفيزياء، وقسم الكيمياء، وقسم الأحياء، وقسم الرياضيات، وقسم اللغة العربية.

* كلية العلوم والآداب بشرورة؛ وتقدم هذه الكلية برامج علمية وأدبية ونظرية تتمثل في الأقسام التالية: قسم الدراسات الإسلامية؛ وقسم الرياضيات وقسم الكيمياء وقسم علوم الحاسب الآلي. وقسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية وقسم رياض الأطفال.

* كلية التمريض؛ وتشمل الأقسام التالية: قسم إدارة وتعلم التمريض، وقسم التمريض الباطني والجراحي، وقسم تمريض الطفولة والأمومة، وقسم تمريض الصحة العامة والصحة النفسية والعقلية.

* عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر؛ وتقدم عددًا من الدورات وبرامج الدبلومات المتوسطة والعالية في عدد كبير من التخصصات والمجالات.