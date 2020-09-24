بني هميم: تطوير الخدمات الصحية بنجران لخدمة المرضى

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم: نحن هذه الأيام نستذكر أمجاد الماضي التي قادها المغفور له - بإذن الله- الملك عبدالعزيز تحت راية التوحيد، نعتز بما حققناه حاضرا في مختلف المجالات ومنها القطاع الصحي الذي شهد تطور بلغنا به مراتب الدول المتقدمة، بل تفوقنا على بعضها بما نملكه من تقنيات وبنية تحتية وكوادر بدت آثارها جلية في تحجيم آثار جائحة كورونا على المستويين الصحي والاجتماعي، حيث شهد وطننا منذ تأسيسه نموا تصاعديا على المستوى الصحي، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، أتشرف باسمي ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات صحة نجران برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات والولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

تطورات صحية

أضاف بني هميم: شهد القطاع الصحي بالمنطقة خلال الست سنوات الماضية تطورات غير مسبوقة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة واهتمام أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وذلك بقيمة تجاوزت 214 مليون، افتتاح مجمع الأمل للصحة النفسية بسعة 200 سرير ومشروع تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام بحي أبا السعود وذلك في مرحلته، المرحلة الأولى والتي ستقدم الخدمات العلاجية والصحية لسكان غرب نحران ومشروع تطوير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب وافتتاح مركز الأورام بمرحلته الأولى وتوفير أحدث الأجهزة المتطورة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، وتطوير قسم عناية الحروق بمستشفى الملك خالد بعدد 8 أسرة مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة، وتوسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون بمستشفى الملك خالد، وتشمل 13 عيادة عيون، وغرفة لعمليات الليزر، وانتظارا للمراجعين، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.

19 مركزا صحيا

أشار مدير عام صحة نجران إلى افتتاح 19 مركزا صحيا نموذجيا لتصل نسبة المراكز الحكومية إلى 83% من عدد المراكز الصحية بالمنطقة البالغ عددها 72 مركزا إضافة إلى تدشين مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية لعلاج اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والضعف الحسي، وغيرها من اضطرابات النمو. إضافة إلى تنفيذ مشاريع تطويرية في محافظة شرورة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين منها مشروع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة سعة 16 سريرا، ومشروع تطوير وتجهيز غرف العمليات المرحلة الأولى، واعتماد المرحلة الثانية إضافة إلى اعتماد مشروع تطوير قسم العيون، ومشروع توسعة وتطوير المختبر وبنك الدم بمبلغ، كذلك اعتماد وتنفيذ مشاريع تطويرية تشمل توسعة وتطوير المدخل الرئيسي للمستشفى، وتحسين بيئة العمل بالإدارة الطبية والموارد الذاتية، وتوسعة وتطوير الصيدلية الداخلية.

إنجازات صحية

حققت صحة نجران في عام 2018 المركز الأول في مؤشرات الأداء العام على مستوى وزارة الصحة إضافة إلى تحقيق مستشفى الملك خالد المركز الأول في مبادرة مكافحة العدوى والمركز الثاني في برنامج أمان لسلامة المرضى، وتحقيق صحة نجران المركز الأول في خدمة تجربة المريض 937 وإجراء الكوادر الطبية الوطنية في مستشفى الملك خالد المستشفى المرجعي بالمنطقة عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني كأول مركز على مستوى منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى إجراء عمليات استئصال لأورام الغشاء البيرتوني مع العلاج الكيماوي المسخن وإنجاح مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب خلال الثلاثة أعوام الماضية في إجراء 182 عملية قلب مفتوح ناجحة وإجراء 4609 عمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية أسهمت، بفضل الله، في إنقاذ حياة المرضى، وتحقيق مركز العيون بمستشفى الملك خالد في ذات الفترة نجاحات طبية متقدمة تمثلت في زراعة 26 قرنية وتحسين قصر النظر بتقنية الليزر لأكثر من 6300 مريض إضافة إلى إجراء عمليات متقدمة في تخصصات المخ والعمود الفقري والعظام والتجميل أسهمت، بفضل من الله، في تخفيف معاناة أهالي المنطقة من السفر بعيدا للبحث عن العلاج.

الملتقى الصحي

شهد ملتقى نجران الصحي الأول مشاركة عدد من الشركات الطبية والعلاجية يأتي في مقدمتها مجموعة السعودي الألماني حيث أبدوا الرغبة في الاستثمار في منطقة نجران لما تشهده من تطور ونهضة عمرانية إضافة إلى تواجد شركات متخصصة في التجهيزات الطبية ترى من المنطقة أرضا خصبة للاستثمار، ويأتي هذا ضمن أهداف الملتقى لتدعيم الخدمات العلاجية من خلال القطاع الصحي الخاص، ونجح الملتقى في استقطاب أطباء من ذوي الخبرات العالمية يأتي في مقدمتهم الدكتور ديليا كورتس من إسبانيا والدكتورPhilipe Aubery من فرنسا والبروفيسور سيف الصبحي والدكتور حمد الباهلي والبروفسور محمد النعيمي والبروفيسور عبدالمجيد جلال من جمهورية مصر، إضافة إلى نخبة من الأطباء السعوديين عاليي التأهيل بمشاركة أطباء صحة نجران في هذا الملتقى لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم .

عيادات تطمن

تقدم خدماتها لمن يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا وتستقبل العيادات المتخصصة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد من المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص لهم بكل سهولة ويسر ودون تأخير على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في مستشفيات الملك خالد، ونجران العام، وشرورة، وخباش العام، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وقدمت عيادات «تطمن» في منطقة نجران خدماتها لـ 4590 مراجعا خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك عبر 8 عيادات في مستشفيات الملك خالد، نجران العام، شرورة، خباش العام، بدر الجنوب، حبونا، ثار، ويدمة وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات عيادات تطمن منذ بدء العمل فيها مطلع شهر يونيو من العام الجاري 11860 مستفيدا، كما تم تدشين العربات الجديدة المتنقلة .

الفرز البصري

منذ أن تم إطلاق أعمال نقاط الفرز البصري في مداخل منطقة نجران البالغ عددها 8 موزعة على بئر عسكر، خباش، الحصينية، شرورة، سلطانة العزيزية، يدمة، بدر الجنوب ووسط نجران، بلغ إجمالي 2412316 مستفيداً بمشاركة 246 من منسوبي الصحة، حيث يتم الكشف المبكر عن عوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين حول كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والبعد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة.

مبادرة مكفي

بلغ عدد مستفيدي مبادرة «مكفي» لصرف الدواء لمراجعي العيادات والمراكز التخصصية في مستشفى الملك خالد بنجران عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى 8392 مستفيداً، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، والتي تهدف المبادرة لتقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفى، واختصار الجهد والوقت على المريض والصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات، لافتةً إلى أن الصرف والتوزيع يتم خلال 3 أيام مدعوماً بخدمة الرسائل النصية عبر 19 مركزاً صحياً، مع إتاحة الفرصة للمريض في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعاً به. ‏

طبيبك في بيتك

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بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «طبيبك في بيتك» التي تقدمها عيادات نجران الافتراضية، 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصاً عبر تطبيق الواتساب، وذلك منذ انطلاقها في أبريل الماضي، وأن المبادرة تأتي ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلاً من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى، والاستشارات الطبية تشمل تخصصات أمراض السكري والقلب والنساء والولادة والباطنية والأعصاب والجلدية والأطفال والسمنة والعظام والعيون والكلى وجراحة المخ والأعصاب وجراحة أورام القولون والمستقيم والجهاز الهضمي والمسالك البولية والنفسية والأسنان والجراحة العامة وأمراض الصدرية والأنف والأذن والحنجرة.

مركز تأكد

دشن أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز مركز الفحص الموسع «تأكد» الذي يمكن المواطنين والمقيمين من فحص فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» في مركباتهم، عبر مسارات مرورية ضمن مبادرات المملكة لمواجهة الجائحة، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تضرب أعظم الأمثلة وأسمى النماذج في رعاية كل من يعيش على أرضها، من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفين، بتعزيز سبل العيش الكريم، وتأمين صحتهم وسلامتهم بشتى الطرق، معرباً أمير نجران عن فخره واعتزازه بجميع العاملين في قطاع الصحة بالمنطقة، على جهودهم لمواجهة الفيروس، وعن شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على استبساله لمجابهة الجائحة، ومتابعته لكل ما يعزز الوقاية من الفيروس ويسعى إلى تحقيق السلامة، وقدم مركز «تأكد» في نجران خدماته لـ 6714 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن، والذي يعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 4 عصراً حتى 12 ليلاً تحت إشراف كوادر مدربة ومؤهلة، حيث تقدم الخدمة للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي» تقديم خدمة فحص فيروس (كورونا) في المركز تتم من خلال عمل المسحات الطبية عن طريق مسارات المركبات دون الحاجة لمغادرة المستفيدين سيارتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

مختبر الجزئيات

كان أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد قد دشن في مكتبه بالإمارة بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عبر الاتصال المرئي، مشروع مختبر الجزيئات الحيوية، بالمختبر الإقليمي بصحة المنطقة، لفحص العديد من الأمراض الوبائية، من بينها فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، بطاقة تشغيلية تبلغ ألفي عينة في اليوم الواحد، مؤكدا أمير نجران كفاءة الصحة على إدارة الأزمات والمناسبا ت والأحداث باقتدار واحترافية عالية، وأن أبناء وبنات دوت الخليج قادرون على تجاوز التحديات حتى في أصعب الظروف، لصدقهم وإخلاصهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

مشاريع تنموية بقيمة تجاوزت 214 مليون ريال

افتتاح 19 مركزا صحيا نموذجيا جديدا بالمنطقة

افتتاح مشروع مختبر الجزيئات الحيوية

182 عملية قلب مفتوح تم إجراؤها

4609 عمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية

6714 مستفيدا من مركز تأكد

8392 مستفيدا من خدمة مكفي

24108 مستفيدين من خدمة طبيبك في بيتك

2412316 مستفيدا من خدمة الفرز البصري بمداخل المنطقة

11860 مستفيدا من عيادات تطمن