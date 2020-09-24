عطيف: برامج خيرية نجران تمد يدها للمحتاجين

برامج تنموية
أوضح مدير المدير التنفيذي للدميعة الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده بن محمد عطيف أن الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران تقوم بالعديد من البرامج التنموية والإضافية والتي تهدف من خلالها إلى الانتقال من الرعوية إلى التنموية ومن أبرز برامجها التي تزامنت مع أزمة كورونا نحن بالقرب منكم وصلتك إلى بيتك وإفطار الصائمين وكسوة العيد ومشروع عابر السبيل ومشروع تفريج الكربات وغيرها من البرامج الأخرى، وأن الجمعية الخيرية تغطي أكثر أحياء المنطقة وتم استهداف كافة الشرائح من المجتمع والتي استفادت من برامج ومشاريع الجمعية بمباركة من رئيس مجلس الإدارة أمير المنطقة وسعي من الجمعية لتحقيق رسالتها في سد حاجات الفقير والمحتاجين فقد تم تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتحقيق ذلك الهدف بطاقة من متكامل من الموظفين والموظفات والمتطوعين والمتطوعات.
مشاريع منفذة
أضاف عطيف أن الجمعية قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية، منها توزيع السلال الغذائية المتكاملة لجميع مستفيدي الجمعية بأكثر من 6489 سلة غذائية وشملت أيضا توزيع السلال الغذائية المتكاملة لبعض الأسر المقيمة بالمنطقة بأكثر من 947 سلة غذائية، إضافة إلى توزيع أكثر من 52 ألف كمامة على الأسر والجوامع والجهات الأمنية والحكومية بالمنطقة وترميم منازل المستفيدين، وتدريب وتأهيل أبناء المستفيدين، فضلا عن دعم الأسر العاملة والمنتجة من أسر المستفيدين، وإقامة مشروع إفطار صائم لأكثر من 25 ألف صائم بشهر رمضان، فضلا عن توزيع كسوة العيدين للمستفيدين بمبلغ يقدر بـ 690 ألف ريال، ودعم أسر الأرامل وأبنائهم بأكثر من 620 ألف ريال، كما تم التعاون مع وزارة الإسكان لتسكين المستفيدين بفلل وزارة الإسكان، وتقديم الحقيبة المدرسية لجميع أبناء مستفيدي الجمعية، وهناك مشروع المساعدات النقدية، وتأمين الأجهزة الكهربائية لمستفيدي الجمعية بمبلغ 32 ألف ريال تقريباً، فضلاً عن مشروع سداد إيجار منازل مستفيدي منازل المستفيدين بمبلغ إجمالي 43 ألف ريال تقريبا، ثم مشروع استقبال زكاة الفطر وإيصالها لمنازل مستحقيها
برامج الجمعية في أزمة كورونا
1. نحن بالقرب منكم وصلتك إلى بيتك مع أزمة كورونا
2. إفطار الصائمين
3. كسوة العيد
4. مشروع عابر السبيل
5. مشروع تفريج الكربات
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