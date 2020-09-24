آل جبار: دعم القيادة يعزز برامج التدريب التقني والمهني بنجران

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار التهنئة إلى أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد إمارة منطقة نجران، وقال آل جبار، إن المواطن النجراني أصبح شاهدا على ما تحقق للمنطقة في عهد سموه الكريم من تطور ملحوظ وغير مسبوق في شتى المجالات، في ظل تحقيق الرؤية الحكيمة التي أطلقها سيدي خادم الحرمين يحفظه الله وسمو سيدي ولي العهد 2030. خصوصا في القطاع التقني والمهني الذي انعكس على اقتصاد البلاد ونمائها بشكل إيجابي من خلال برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي أسهمت في تطوير المجالات التقنية والمهنية وتلبية احتياجات سوق العمل.

تطور التدريب

يضيف آل جبار أن منطقة نجران تشهد تطورا كبيرا في قطاع التدريب التقني والمهني، حيث حظيت بدعم من ولاة الأمر وبتوجيهات من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز من خلال انتشار المنشآت التدريبية في مدينة نجران ومحافظاتها، فالأمير جلوي شخصية استثنائية وقيادية فريدة، جمعت بين الشدة واللين، والحزم والحلم، وقد أثبت نجاحه حينما قاد نجران في فترة استثنائية وكل ملامح التطوير والتنمية قد تبدت وتكشفت للجميع وتجاوزت المدينة نفسها ومحافظاتها للمراكز والهجر، داعيا الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم، ويمد في عمره، ويديم عليه الصحة والعافية، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ جنودنا البواسل في جميع ثغور دوت الخليج.

سوق العمل

أشار آل جبار إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران أسهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برفع الطاقة الاستيعابية القصوى للتدريب التقني والمهني لأبناء وبنات منطقة نجران بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل، والتوظيف الأمثل للكوادر البشرية والتجهيزات المتاحة لرفع الطاقة الاستيعابية للحد الأقصى بالوحدات التدريبية مع تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة التدريب.

معايير الجودة

عن معايير الجودة أضاف: تعمل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران وفق الأهداف من خلال متابعة تطبيق وتنفيذ معايير الجودة بالوحدات التدريبية، وتطبيق الخطط التنفيذية للوحدات الإدارية بالإدارة، والعمل على متابعة رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للوحدات التدريبية بالمنطقة، والاستمرار في متابعة تنفيذ برامج الصيانة التطوعية، وتقديم برامج تدريبية لكافة شرائح المجتمع تلبي احتياج سوق العمل، ومتابعة سير أعمال مشاريع المؤسسة بالمنطقة. والعمل على تطوير قدرات منسوبي الإدارة من إداريين وفنيين، والعمل على تنفيذ برامج المؤسسة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على إبراز دور المؤسسة بالمنطقة، واستمرار الإدارة في تقديم الدعم والخدمات لأبطال القوات المسلحة، والتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة، والاستمرار في تفعيل المسؤولية الاجتماعية بالإدارة، والعمل على التنسيق مع الوحدات التدريبية لتنظيم حفل تخرج جماعي.

مشاريع وبرامج

تتكون الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران من الكلية التقنية للبنين بنجران، والكلية التقنية للبنات بنجران، والمعهد الصناعي الثانوي بنجران، والمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية بشروره، وفرع الكلية بمحافظة يدمه، وفرع الكلية التقنية بمحافظة حبونا، ومشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تنفذ حاليا بمنطقة نجران، ومشروع الكلية التقنية للبنات بشروره، ومشروع المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة حبونا، ومشروع إسكان المدربات، ومشروع ورشة التقنية الميكانيكية بالكلية التقنية بنجران، ومشروع الصالة الرياضية بكلية البنين، وأهم البرامج المجتمعية التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، وبرنامج الصيانة التطوعية لمنازل ذوي الدخل المحدود وأسر شهداء الواجب بمنطقة نجران، بالشراكة مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، وفرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بنجران.

من إنجازات التدريب التقني والمهني بنجران

* استمرارية وإطلاق التدريب في ظل جائحة كورونا

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* التدقيق الخارجي لمنهجية الجودة وبرامج الخدمة المجتمعية والمشاريع

* تطبيق معايير السلامة المهنية داخل الوحدات التدريبية

* العمل على تحسين البيئة التدريبية حتى تكون بيئة جاذبة

* التواصل الفعال مع المستفيدين والعملاء عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي

* تنفيذ برامج مبادرة العطاء التقني ضمن برامج خدمة المجتمع المجانية

* تطوير قدرات منسوبي المؤسسة بأكثر من 120 برنامجا تطويريا

* صيانة ذاتية لكافة الأجهزة التدريبية والتجهيزات والمباني

* متابعة تدريب 3000 متدرب ومتدربة في المعاهد الأهلية بأكثر من 280 برنامجا تدريبيا

* صيانة منازل أسهر شهداء الواجب ومركبات حجاج البر القادمين عبر منفذ الوديعة

* تنفيذ برامج التدريب عن بعد والمباشر والمدمج