234 مليون ريال لمشاريع الطرق في نجران

أمير نجران يطلع على مخطط أحد مشاريع فرع وزارة النقل

وصف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان مناسبة اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله، فرصة سانحة لاستذكار مراحل النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا وصولاً لهذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي عمت جميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران.

مشروعات

أوضح آل عطشان أن منطقة نجران تحظى بمشروعات تجاوزت تكلفتها الإجمالية 234 مليون ريال، شملت المشروعات المنجزة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بمنطقة نجران بتكلفة بلغت (46) مليونا تشمل مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية بتكلفة إجمالية 30 مليون ريال وتنفيذ مطبات بتقنية الاهتزازة التحذيرية بتكلفة 9 ملايين ريال، والسياج السلك عالي الشد للطرق المزدوجة بتكلفة بلغت 7 ملايين ريال، إضافة إلى تنفيذ تقنية المطبات الاهتزازية التحذيرية بإجمالي أطوال (1050) كليو مترا، والعلامات الأرضية (عيون قطط) بإجمالي (63,000) وحدة، وعمل حواجز واقية بجميع أنواعها بإجمالي أطوال (25,500) متر طولي، وتنفيذ السياج السلكي العالي الشد بإجمالي أطوال (252) كلم ووضع العلامات الأرضية المضيئة بالطاقة الشمسية بإجمالي 10,900 وحدة وخطوط مرورية عاكسة بإجمالي 230,000 متر مربع واللوحات الإرشادية والتحذيرية بإجمالي 800 لوحة وحواجز واقية ماصة للصدمات بجميع أنواعها بإجمالي أطوال 500 متر طولي، وتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط وتنفيذ وسائل السلامة التي شملت تنفيذ الدهانات الأرضية وعلامات تحكم أرضية وعيون قطط تعمل بالطاقة الشمسية ولوحات إرشادية، ومن أبرز الطرق نجران شرورة ونجران خميس مشيط وشرورة السليل ونجران السليل وهداده بدر الجنوب طريق الملك عبدالله وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير نايف وبئر عسكر ومغرة الحصينية والخانق، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق نجران شرورة ونجران خميس مشيط وشرورة السليل ونجران السليل هداده وبدر الجنوب وطريق الملك عبدلله وطريق الأمير سلطان وبئر عسكر مغرة والحصينية الخانق، وتنفيذ سياج سلكي على طريق نجران السليل لمنع دخول الحيوانات السائبة، لافتا إلى أن المشاريع الجاري العمل بها حالياً لرفع السلامة على الطرق بالمنطقة تبلغ تكلفتها الإجمالية 66 مليون ريال، وتشمل مشروع تحسين بعض التقاطعات السطحية ومناطق الربط على بعض الطرق بتكلفة تبلغ 25 مليون ريال ومشروع تنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق بتكلفة إجمالية 41 مليون ريال.

إصلاحات

شملت الأعمال المنجزة بمشروعات الطرق إنجاز طرق مزدوجة بأطوال 22,4 كيلو مترا، وطرق مفردة بأطوال 14,6 كيلو مترا، وإصلاح طرق بأطوال 11,8 كيلو مترا، كما يجري العمل في تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة «المجموعة الخامسة» تشمل تنفيذ الأعمال المتبقية من استكمال ازدواج طريق نجران شرورة الوديعة بطول 25 كلم، بتكلفة إجمالية 79,246,460 مليون ريال نسبة الإنجاز الفعلية 75,5%، إضافة إلى استكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران شرورة إلى الحصينية، واستكمال ربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الأمير سلطان بجوار المدينة الطبية بنجران بتكلفة إجمالية 189,158,043 مليون ريال نسبة الإنجاز الفعلية 95.5%.

صيانة

تضمنت مشروعات الصيانة بمنطقة نجران 5 عقود للصيانة العادية بإجمالي 2688 كيلو مترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 176,940,114 مليون ريال، تضمنت إصلاحات الأسطح الخرسانية، ووسائل السلامة والأسطح الأسفلتية، وأعمال النظافة، إضافة إلى عقد لأعمال صيانة الطرق الترابية بإجمالي 1067 كيلو مترا، وتكلفة تبلغ 14,469,231 مليون ريال ولأعمال الصيانة الكهربائية بإجمالي 80 كيلو مترا، وتكلفة تصل لـ 3,291,750 مليون ريال، إلى جانب إعادة إنشاء وإصلاح المواقع المتضررة بعدد 13 تبليغا، ورفع مستوى السلامة على الطرق بطول إجمالي 370 كليو مترا، بإجمالي تكاليف تصل إلى 234,372,498,98 مليون ريال، وتتضمن أعمال الصيانة الوقائية إصلاحات على بعض طرق الوزارة بمنطقة نجران وأعمال وسائل سلامة.

إنجاز

الأعمال التي تم إنجازها ضمن عقود الصيانة الجاري العمل بها بطول إجمالي 197,23 كيلو مترا وتتمثل في كشط وإعادة السفلتة بطريق نجران السليل بطول (21) كلم، كشط وإعادة السفلتة بطريق نجران شرورة بطول (111) كلم، تنفيذ جدران استنادية على طريق ثار وتلاع الجوشن، كشط وإعادة السفلتة بطريق يدمه بطول (25,025) كلم، إعادة إنشاء جزء من طريق الأمير سلطان بطول (3,8) كلم، تحسين تقاطع السبيل مع طريق نجران السليل، إعادة إنشاء جزء من طريق نجران السليل أمام مدخل (مطار نجران) بطول (3) كلم، إعادة إنشاء جزء من طريق الأمير مشعل بطول (3) كلم، كشط وإعادة السفلتة بطريق رجلاء الشرفة وطريق الأمير سلطان بطول (30.4) كلم، تنفيذ عوامل السلامة بطريق الأمير سلطان بتنفيذ البردورات والإنترلوك والحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطية، تنفيذ عوامل السلامة بطريق الأمير نايف بتنفيذ الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطية.

مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية

تنفيذ مطبات بتقنية الاهتزازة التحذيرية

سياج سلك عالي الشد للطرق المزدوجة

العلامات الأرضية (عيون قطط)

عمل حواجز واقية بجميع أنواعها

وضع العلامات الأرضية المضيئة بالطاقة الشمسية

خطوط مرورية عاكسة

800 لوحة إرشادية وتحذيرية

حواجز واقية ماصة للصدمات

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تحسين التقاطعات السطحية

تنفيذ الدهانات الأرضية

إصلاحات الأسطح الخرسانية

صيانة الطرق الترابية

إنجاز طرق مزدوجة بأطوال 22,4 كيلو مترا

إنجاز مفردة بأطوال 14.6 كيلو مترا

إصلاح طرق بأطوال 11.8 كيلو مترا

استكمال ازدواج طريق نجران شرورة الوديعة بطول 25 كلم

كشط وإعادة السفلتة بطريق نجران السليل بطول (21) كلم

إعادة إنشاء وإصلاح المواقع المتضررة بعدد 13 تبليغا

رفع مستوى السلامة على الطرق بطول إجمالي 370 كليو مترا

كشط وإعادة السفلتة بطريق نجران شرورة بطول (111) كلم

كشط وإعادة السفلتة بطريق يدمه بطول (25.025) كلم

كشط وإعادة السفلتة بطريق رجلاء الشرفة وطريق الأمير سلطان بطول (30.4) كلم

إعادة إنشاء جزء من طريق الأمير سلطان بطول (3.8) كلم

إعادة إنشاء جزء من طريق نجران السليل أمام مدخل (مطار نجران) بطول (3) كلم

إعادة إنشاء جزء من طريق الأمير مشعل بطول (3) كلم

تنفيذ عوامل السلامة بطريق الأمير نايف بتنفيذ الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطية