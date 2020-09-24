جلوي بن عبدالعزيز يرعى احتفالية تعليم نجران باليوم الوطني

يرعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، يوم الأحد القادم، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، حيث يقام الحفل على مسرح الإدارة العامة، ويتخلله كلمة لمدير عام التعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وقصيدة شعرية بعنوان شجون الذكريات للشاعر نبهان الودعاني، ثم يقدم أوبريت سنابل العطاء، بعدها العرضة النجدية.

احتفاء عن بعد

تحتفل مدارس البنين والبنات بمنطقة نجران، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بذكرى توحيد المملكة، عن بعد وعبر المنصات التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، حيث الدكتور العتيبي خطة إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة، للاحتفاء باليوم الوطني التسعين، ووجه توثيق جميع الفعاليات المنفذة، وذلك بهدف الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتذكيراً بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتأكيداً على رؤية المملكة 2030، كما وجه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر، كافة المشرفين التربويين لزيارة المدارس ومتابعة فعالياتها لليوم الوطني.

تلاحم الشعب والقيادة

قال مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي: تأتي ذكرى اليوم الوطني الـ90 ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، بفضل الله عز وجل، أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة، وإننا نحمد الله تعالى أن سخر لنا حكومة رشيدة تحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، وتسعى للرقي بالمملكة في مختلف المجالات التنموية للرؤية المستقبلية.

رعاية واهتمام

أضاف: أن ولاة الأمر، حفظهم الله، يحرصون دائما على تشريف وحضور ورعاية المناسبات التعليمة وتكريم أبنائنا الطلاب وتحفيزهم وتكريم أبناء وبنات شهداء الواجب ممن استشهد آباؤهم للدفاع عن ثرى حدودنا الطاهرة وكذلك توجيهاتهم على تكريس الجهود لتعليم الأبناء والبنات، بكل إخلاص، وهو أعظم استثمار في دوت الخليج، ما يحمل مؤسسات التعليم ورجاله وسيداته أمانة عظيمة.

نقلة نوعية

أكد العتيبي أن التعليم في منطقة نجران يشهد نقلة نوعية في تحقيق التطلعات التعليمية والمتطلبات المهنية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال توفر المباني المدرسية الحديثة في ظل الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، وحرص واهتمام من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ونائبه الأمير تركي بن هذلول ومتابعة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

التعليم الإلكتروني

أكد العتيبي أن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ آلية العودة للدراسة عن بعد، تعبر عن اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بكل ما من شأنه صحة المواطن، وتمكن أبناءنا الطلاب الطالبات من مواصلة رحلة العلم عبر الوسائل التقنية المختلفة لنمضي يدا بيد بجانب أولياء الأمور لخدمة دوت الخليج الغالي.

منصة مدرستي

بين إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية التي تهتم بالتعليم عن بُعد ومنصة مدرستي وعمل حملات تثقيفية وإنشاء مراكز الدعم لتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، إلى جانب الدعم والمساعدة في التسجيل وأساليب التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص منصة «مدرستي».

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أهداف النشاط الطلابي للاحتفاء باليوم الوطني

- الاعتزاز بالدين الإسلامي

- تجسيد مشاعر الحب والولاء للملك وولي العهد

- تعزيز قيم الانتماء الوطني

- إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في توحيد البلاد

- الاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء دوت الخليج

- تقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية

- المحافظة على مكتسبات دوت الخليج

- تقدير المشاريع التنموية والفخر بها

- تعزيز المنجزات والمبادرات الإيجابية تجاه دوت الخليج

- إبراز دور المملكة عامة والوزارة خاصة في مواجهة جائحة كورونا