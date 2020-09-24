اللون الأخضر يكسو مناطق المملكة احتفالا بالذكرى الـ90

تحتفل مختلف مناطق المملكة تحت شعار «همة حتى القمة» باليوم الوطني السعودي الـ90 لتشهد العديد من الفعاليات والعروض، في الشوارع والسماء، لينتشر اللون الأخضرء والأعلام السعودية في الأرجاء. وكان أعلن سابقا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وتزينت شوارع المدن السعودية وميادينها ومرافقها العامة والمتنزهات والساحات بالأعلام الوطنية واللوحات الوطنية واللافتات وتركيب الإضاءات الملونة للاحتفال بهذه المناسبة.

وتم تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والإضاءات بألوان دوت الخليج، ونشر اللوحات الوطنية التي تحمل لافتات تمجد هذه المناسبة، بالإضافة لتهيئة المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لاستقبال الزوار من مواطنين ومقيمين خلال إجازة اليوم الوطني للسعودية.

واحتفت مطارات المملكة بهذه المناسبة من خلال توزيع العديد من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطارات، بالإضافة إلى وضع لوحات التهنئة باليوم الوطني الـ90 في العديد من المواقع في المطار، وتزيين صالات المطارات ومرافقها.

وأطلقت الهيئات التعليمية عددا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

أعلام الشرقية

تضمنت احتفالات المنطقة الشرقية تركيب 5500 علم على أعمدة الإنارة، وتركيب أعلام بالمقاس الكبير على أكثر من 100 سارية بالتقاطعات في حاضرة الدمام، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 2670 بنر على أعمدة الإنارة، وتركيب نحو 200 من الأشكال الجمالية المضيئة، وتزيين وتلوين 8 مبان بإضاءة LED city color، وأجهزة الإضاءة المتحركة، وعرض تصاميم اليوم الوطني.

الرياض الخضراء

اكتست مدينة الرياض باللون الأخضر وتزينت الشوارع بالأعلام الخضراء، وشهدت السماء عروضًا بالطائرات بمناسبة اليوم الوطني الـ90، حيث رسمت الطائرات علم المملكة في سماء منطقة البوليفارد.

محافظات عسير تحتفي

شارك أهالي 17 محافظة في منطقة عسير، في الاحتفالات التي أقيمت مساء أمس، تحت شعار «همّة حتى القمّة». وامتدت الاحتفالات على مساحة تقدر بـ (81,000 كم²) تمثل المساحة الإجمالية لمدن ومحافظات المنطقة.

عروض 3D جدة

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تزينت جدة بالأعلام والإضاءة في مختلف الأماكن، حيث شملت أيضا عروضا بأعمال الـ3D Mapping في ميدان النورس بواجهة البحر، بالإضافة إلى أنه سيتم تركيب شاشات ليد على محور ميدان الكرة الأرضية، وسيتم عرض شعارات وهوية اليوم الوطني السعودي، مع تفعيل اللوحات الإعلانية والشاشات على الطرق الرئيسية والشوارع.

تبوك تزين الشوارع

نشرت منطقة تبوك ما يفوق الــ17500 علم وطني، إلى جانب تركيب الكشافات وإنارات الزينة الخضراء، وتركيب اللوحات الاحتفالية التي تحمل صور القيادة بمختلف الأحجام، كما جهزت أكثر من 5000 هدية لتوزيعها على سالكي الطرق داخل المدنية والمحافظات.

12 ألف علم في الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، حيث تم تركيب 12432علماً و3052 لوحة احتفالية و13326 إضاءة خضراء و260 من المجسات المضيئة في الشوارع والساحات العامة.

القصيم الرقمية

ارتدت القصيم حلة جديدة للاحتفال من خلال تركيب أكثر من 65 لوحة رقمية داخل مبنى الإمارة لنقل صور وفيديوهات مرئية عن تاريخ المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وضع عدد من اللوحات التي تزينت بها إمارة المنطقة من الخارج وعدد من الألواح المضيئة لهوية اليوم الوطني التسعين، والمقام تحت شعار «همة حتى القمة».

العرض الجوي الأكبر

شهدت سماء المملكة أمس تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 90، أكبر عرض جوي على الإطلاق، بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية في مختلف مناطق المملكة.

(تصوير: عبدالله الشهري، محمد غرسان، أحمد بالحارث، فارس بن طواري)