تطور وتنمية تشهدهما الزراعة

قال مدير فرع وزراه البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني، إن اليوم الوطني التسعين يجسد ملحمة وطن قادها الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبناؤه من بعده، إذ أسس وأرسى قواعد متينة لبلد التوحيد وجَمع الشتات ووحد الأمة تحت راية التوحيد، ففي هذا يتوجب علينا جميعاً كمواطنين في هذه البلاد الطاهرة أن نتذكره وأن نلهج بالدعاء له ولأبنائه البررة على ما بذلوه من جهود تسطر في الصفحات بماء من ذهب، إذ ننعم اليوم برغد العيش والأمن والأمان جراء ما بذلوه منذ عهد توحيد هذه البلاد حتى يومنا هذا، ووطن اليوم يُجسد صفحات مضيئة لمستقبل مُشرق لأبناء هذه الأمة بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين، سليل المجد، سلمان العز والفخر، سلمان التاريخ والسؤدد، سلمان الشيم والعزة بوجهها النقي والصافي من كل شائبة، وعضده ابنه البار محمد بن سلمان ولي عهده الأمين وحامي حمى هذه البلاد الطاهرة، مهندس وعراب الرؤية 2030، إذ أسس وأرسى قواعد (وطن اليوم) لجيل اليوم والمستقبل ورسخ قواعد اقتصادية تنهض بالأمة وتجدد الدماء وتبث نهضة اقتصادية غير مسبوقة، فعلينا جميعا دون استثناء أن نكون خير سند وركيزة بناء لحكام هذه البلاد، وأن ندعو لهم ليل نهار بأن يسدد الله عز وجل خطاهم وينصرهم على من عاداهم وكل من يحيك الشر لهذه البلاد وحكامها فكلنا لُحمة واحدة تحت إمرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكل عام وأنت يا وطني في عز وشموخ وتقدم يُفرح الأصدقاء ويغيض الحاقدين والمندسين.

المحجز الزراعي

أوضح الشمراني أن فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب التابعة له والوحدات البيطرية والمحجز الزراعي بمنفذ الوديعة قامت بإجراءات ضمن عمل الوزارة وحث المواطنين والمزارعين على تنفيذ خدماتهم عبر المنصات الالكترونية. وأضاف الشمراني أن المحجر الزراعي في منفذ الوديعة استقبل ما يقارب 21525 طن من الخضار والبصل والثوم والبازلاء، و8750 طن من الفواكه والتي شملت مانجو والموز والبطيخ والشمام والليمون والبرشومي، واستقبال 38870 طن من الحبوب الذرة والدخن والشعير والسمسم قادمة من اليمن خلال الأيام الماضية بعد السماح بدخولهم عبر المنفذ الى السعودية

تنقل المزارعين

عن تصاريح تنقل المزارعين في نجران قال الشمراني إن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن الآلية الإلكترونية للحصول على التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والتي تتيح لهم الحصول على تصريح تنقل لمرة واحدة اسبوعياً، حيث استفاد المزارعون في منطقة نجران ومحافظاتها من الخدمات الإلكترونية التي سهلت لهم الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة فرع الوزارة، حيث إن هذه التصاريح ستصدر في أضيق الحدود للحفاظ على الصحة العامة، وبما يضمن توفير ما يلزم للمواشي والمزارع والنحل.

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الجولات الميدانية

ذكر الشمراني أن الفرق الميدانية قامت بالعديد من الجولات خلال الأيام الماضية على أسواق الخضار والفواكه والأعلاف والمواشي لمتابعة مدى توفرها، وعمل تقارير عن الأسعار بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة في المنطقة، وجولات رقابية وتفتيشية على الشركات والمؤسسات الزراعية، للتأكد مما إذا كانت تستخدم مبيدات حشرية أو أسمدة كيميائية أو مواد محظورة في الزراعة، كما قام المرشدون الزراعيون بزيارة المزارع والالتقاء مع أصحابها وإرشادهم عن كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات، والالتزام بفترات التحريم، وبلغ عدد الجولات ما يقارب 219 جولة، وأكد الشمراني أن فرع الوزارة في منطقة نجران والمحافظات الشمالية مستمر في عمل الجولات اليومية المكثفة.

جولات استكشافية

بين الشمراني أن فرق الرش قامت بمتابعة سوسة النخيل الحمراء في المزارع ورش النخيل المصابة وإزالة النخيل المتضررة، ووضع المصائد لاكتشاف مواقع تواجد السوسة، حيث جرى رش ما يقارب 7955 نخلة، وقامت الفرق الاستكشافية بعمل جولة استكشافية لمتابعة الجراد الصحراوي حتى حدود سلطنة عمان، والفرق البيطرية قامت باستقبال البلاغات وعلاج الحلات سواء أكانت أبلا أو بقرا أو أغناما أو ضانا، حيث قام الفريق بزيارة مشاريع الدواجن وعمل الجولات الرقابية على الصيدليات والعيادات البيطرية.