تطور وتنمية تشهدهما الزراعة

المحجز الزراعي
أوضح الشمراني أن فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب التابعة له والوحدات البيطرية والمحجز الزراعي بمنفذ الوديعة قامت بإجراءات ضمن عمل الوزارة وحث المواطنين والمزارعين على تنفيذ خدماتهم عبر المنصات الالكترونية. وأضاف الشمراني أن المحجر الزراعي في منفذ الوديعة استقبل ما يقارب 21525 طن من الخضار والبصل والثوم والبازلاء، و8750 طن من الفواكه والتي شملت مانجو والموز والبطيخ والشمام والليمون والبرشومي، واستقبال 38870 طن من الحبوب الذرة والدخن والشعير والسمسم قادمة من اليمن خلال الأيام الماضية بعد السماح بدخولهم عبر المنفذ الى السعودية
تنقل المزارعين
عن تصاريح تنقل المزارعين في نجران قال الشمراني إن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن الآلية الإلكترونية للحصول على التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والتي تتيح لهم الحصول على تصريح تنقل لمرة واحدة اسبوعياً، حيث استفاد المزارعون في منطقة نجران ومحافظاتها من الخدمات الإلكترونية التي سهلت لهم الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة فرع الوزارة، حيث إن هذه التصاريح ستصدر في أضيق الحدود للحفاظ على الصحة العامة، وبما يضمن توفير ما يلزم للمواشي والمزارع والنحل.
الجولات الميدانية
ذكر الشمراني أن الفرق الميدانية قامت بالعديد من الجولات خلال الأيام الماضية على أسواق الخضار والفواكه والأعلاف والمواشي لمتابعة مدى توفرها، وعمل تقارير عن الأسعار بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة في المنطقة، وجولات رقابية وتفتيشية على الشركات والمؤسسات الزراعية، للتأكد مما إذا كانت تستخدم مبيدات حشرية أو أسمدة كيميائية أو مواد محظورة في الزراعة، كما قام المرشدون الزراعيون بزيارة المزارع والالتقاء مع أصحابها وإرشادهم عن كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات، والالتزام بفترات التحريم، وبلغ عدد الجولات ما يقارب 219 جولة، وأكد الشمراني أن فرع الوزارة في منطقة نجران والمحافظات الشمالية مستمر في عمل الجولات اليومية المكثفة.
جولات استكشافية
بين الشمراني أن فرق الرش قامت بمتابعة سوسة النخيل الحمراء في المزارع ورش النخيل المصابة وإزالة النخيل المتضررة، ووضع المصائد لاكتشاف مواقع تواجد السوسة، حيث جرى رش ما يقارب 7955 نخلة، وقامت الفرق الاستكشافية بعمل جولة استكشافية لمتابعة الجراد الصحراوي حتى حدود سلطنة عمان، والفرق البيطرية قامت باستقبال البلاغات وعلاج الحلات سواء أكانت أبلا أو بقرا أو أغناما أو ضانا، حيث قام الفريق بزيارة مشاريع الدواجن وعمل الجولات الرقابية على الصيدليات والعيادات البيطرية.
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