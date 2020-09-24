شباب المنطقة: اليوم الوطني مناسبة غالية لاستذكار أبرز المنجزات

عبر شباب نجران عن سعادتهم بهذه المناسبة الغالية على كل مواطن حيث تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة والمناسبة الخالدة والوقفة العظيمة التي تتيح للأجيال استعادة الملحمة العظيمة التي يستلهمون منها العزم لبلوغ القمم ويشحذون الهمم ويواصلون البناء لتكون هذه الذكر حلقة بسلسلة ممتدة من القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز «رحمه الله».

رفاهية المواطن

أوضح عبد الله غالب أن منطقة نجران تحظى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله، بمشروعات تنموية وحيوية لمواكبة رؤية المملكة 2030، محققة أهدافها على جميع الأصعدة، لتوفير سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين، بمتابعة وإشراف من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير تركي بن هذلول آل سعود، حفظهم الله.

بناء نهضة

يقول علي آل مهذل تشهد بلادنا نهضة تنموية شاملة وفق رؤية طموحة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كما شهدت منطقة نجران تطورا ملحوظا في المشروعات البلدية والخدمية والبنى التحتية وفي وضع أساسات يعتمد عليها لبناء نهضة المنطقة حاضراً ومستقبلاً، بإذن الله، بفضل من الله ثم من ولاة الأمر ومتابعة أمير المنطقة ونائبه وتكاتف المجتمع النجراني.

ملحمة وطن

يقول يحيى آل قريع في هذا اليوم يرفع كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض هذا دوت الخليج المعطاء، بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلمان العز والفخر وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية دوت الخليج مُلهم الشباب الذي معه طموحنا عنان السماء .

مشاريع تنموية

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ذكر أحمد آل عتيق أن منطقة نجران حظيت خلال الست سنوات الماضية منذ تولي أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز إمارة منطقة نجران بالعديد من المشاريع التي تصب في مصلحة الجميع من مواطنين ومقيمين والتي تخدم جميع شرائح المجتمع من مشاريع تنموية وخدمية، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم حرص حكومتنا الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وتوجيه ومتابعة أمير منطقة نجران ونائبه.

جهود ملموسة

بين مرضي البديدي أن اليوم الوطني هو ذكرى ذلك اليوم الذي وحد فيه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة تآخي وتكامل، حيث شهدت مملكتنا العديد من المشاريع التنموية عبر السنوات الماضية، فقد أصبحت منطقة نجران من أكثر من مناطق المملكة تقدما وازدهارا وانعكست آثار هذه المشاريع بشكل إيجابي على راحة المواطنين.

مدينة رياضية

يقول حسن آل نميس إن اليوم الوطني يجسد ملحمة وطن قادها الموحد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأبناؤه من بعده، من خلال هذه المناسبة الغالية علينا أن نستذكر ما تحقق من التطور والتنمية حيث شهدت منطقة نجران ومحافظاتها تطورا خلال الست السنوات الماضية، حيث جرى افتتاح مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية والذي يستوعب 12 ألف متفرج، ومضماراً أولمبياً، وصالة رياضية متعددة الاستخدامات، وثلاثة ملاعب خارجية، وصالة للمسبح، ومرافق ترفيهية وخدماتية، وتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، لجمع الشباب الهواة في مجال السياحة والثقافة.

متابعة مستمرة

قال ماجد هاشل نحن كمواطنين في نجران نفخر بما تحقق من التطور والتنمية في جميع مناطق المملكة، وفي منطقة نجران على وجه الخصوص، وباعتباري أحد منسوبي القطاع الصحي فإني أتقدم أنا وزملائي العاملون في صحة نجران بالشكر لأمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، من خلال متابعتهم واهتماماتهم المستمرة لما فيه مصلحة للمواطن، من خلال متابعتهم المستمرة خلال جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على صحة المواطن، وهذا نهج قيادتنا والتي جعلت صحة وسلامة المواطن ضمن أولوياتها.