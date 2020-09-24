صحة نجران تحتفي باليوم الوطني 90

توشحت مرافق صحة نجران بالمنطقة بالألوان والإضاءات الخضراء وصور القيادة الرشيدة احتفاءً باليوم الوطني 90، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية والتوعوية داخل وخارج مستشفيات المنطقة.

وتضمنت احتفالات صحة نجران تقديم عرض مرئي على واجهة مبنى الشؤون الصحية يشمل أناشيد وطنية وصور القادة لمدة 5 أيام من 21 ـ 25 سبتمبر، وتنظيم حملة للتبرع بالدم ‬تحت شعار «دمي لوطني»، في متنزه الملك فهد لمدة ثلاثة أيام يصاحبها عدد من الفعاليات التوعوية والعروض الوطنية ومشاركة جميع الزوار فرحة دوت الخليج بالهدايا والأعلام الوطنية.

وأشارت صحة نجران إلى مشاركة 500 متطوع من أبطال صحة نجران في الفعاليات المصاحبة للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينة أن الفرق الميدانية موزعة على المواقع العامة والمراكز التجارية والميادين التي تشهد حضورا وفعاليات في المنطقة، تقوم من خلالها الفرق بتوزيع الكمامة لمن يحتاجها وتعقيم الأيدي، بالإضافة إلى التوعية بأهمية تطبيق السلوكيات الصحية المتضمنة التباعد وتجنب المصافحة والتجمعات التي تزيد عن 50 شخصاً.