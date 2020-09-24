

الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

قام رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي المكلف الدكتور جلال العويسي بجولة تفقدية اليوم لعدد من المراكز الإسعافية التابعة لمنطقة الرياض.

ووقف خلال الجولة على عدد من المراكز الداخلية والخارجية شملت مركز إسعاف الملقا الدرعية بمدينة الرياض كما شملت الجولة المحافظات التابعة لمدينة الرياض وهي مركز إسعاف ملهم و حريملاء وثادق.

وخلال الجولة التفقدية التقى الدكتور العويسي برؤساء المراكز والمسعفين، استمع خلالها لشرح مفصل عن الأعمال غير الإسعافية التي يقوم بها المراكز ودورها الحيوي من خلال التوعية والتدريب والتطوع، من خلال الإدارة العامة لفرع الهيئة بمنطقة الرياض، مطالبا بطرح المعوقات التي تواجه المسعفين في الميدان، حتى تُوضع الحلول المناسبة والعاجلة لدفع عجلة العمل الإسعافي، وتقديم أفضل الخدمات لطالبيها سواء داخل المدن أو في المحافظات والقرى.

// انتهى //

00:48ت م

0240





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر المكلف يتفقد المراكز الإسعافية التابعة لمنطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.