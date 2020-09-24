السعودية اليوم / السنغال تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



داكار 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 36 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.

// انتهى //

00:47ت م

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داكار 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.// انتهى //00:47ت م0239

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