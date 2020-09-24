اليوم الوطني / حفر الباطن تحتفي باليوم الوطني التسعين



حفر الباطن 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

توشحت المباني الحكومية والشوارع والميادين في محافظة حفر الباطن باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، تحت شعار " همّة حتى القمّة".

وتزينت المحافظة بصور الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - معبرةً عن حب الوطن والولاء للقيادة.

فيما رسمت الألعاب النارية لوحات جمالية حظيت بتفاعل كبير وإعجاب المواطنين بهذه المناسبة الوطنية.

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