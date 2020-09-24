اليوم الوطني / دراجو القوات البحرية يشاركون بمسيرة بمناسبة اليوم الوطني التسعين



الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

بمشاركة معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي و دراجي القوات البحرية وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز انطلقت اليوم مسيرة من ساحة العلم بمحافظة الدرعية احتفاء بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة .

وتأتي هذه المسيرة ضمن الأعمال والمشاركات التي تنفذها القوات المسلحة ليعبّر فيها عن ولاء ووفاء منسوبيها في هذا اليوم العزيز على قلب كل سعودي الذي نستذكر من خلاله أمجاد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله - ومن بعده أبناؤه البررة - رحمهم الله - وصولًا إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي رسم رؤية المملكة وأوصلها إلى مصاف أقوى الدول سياسيًا واقتصاديًا وأصبحت المملكة تعيش واقعاً جديداً حافلاً بالمشاريع التنموية الضخمة في مختلف المجالات التي تقف شاهداً على تقدمها ورقيها أسوة بالدول المتقدمة.

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23:53ت م

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