شكرا لقرائتكم أمير نجران في اليوم الوطني: نعيش في حضن قيادة حكيمة سخرت كل شيء من أجلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-24 أمير نجران في اليوم الوطني: نعيش في حضن قيادة حكيمة سخرت كل شيء من أجلنا Advertisements متابعات الخليج 365 - واس رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمه ببرقيتي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ــ رحمه الله .

وقال سموه في البرقيتين: إننا نزامن اليوم بهذه المناسبة الغالية ونحن نعيش في حضن قيادة حكيمة، سخرت كل شيء من أجلنا، وفي سبيل أمننا وراحتنا ورغد عيشنا، وسط باحة من الخير والنعيم، تسمو آفاقها نحو رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يستظل تحتها شعب أبي عظيم، وفـيّ لولاة أمره، عصي على أعداء وطنه، برهن في كل أزمة وموقف أنه سيف سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان.

وختم سموه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وعضده المتين سمو ولي عهده الأمين، بأن يمدهما الله بطول العمر، ويديم عزهما، وأن يحفظ لهذا الوطن شعبه العظيم.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران في اليوم الوطني: نعيش في حضن قيادة حكيمة سخرت كل شيء من أجلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.