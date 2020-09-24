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فيديو.. الأسلـحة التي كان يستخدمها الملك المؤسس ورجاله
متابعات الخليج 365 - الرياض
استعرض متابعات الخليج 365 محمد الكمعان، في متحف أنشأه للأسلحة المستخدمة قديمًا، بعض الأسلحة التي كان يستخدمها الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله).
وقال الكمعان، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إنه صنّف الأسلحة التي تخص كل دولة سعودية من الدول الثلاث، وإن أقدم سلاح لديه يتجاوز الـ300 سنة، من أيام الدولة السعودية الأولى.
وأوضح أنه كوّن المتحف على مدى 23 سنة، وأن الأسلحة التي كانت مع الملك عبدالعزيز ورجاله لم تتجاوز السيوف والشلف و”البنادق أم إصبع” والصمع، لكن السلاح القوي هو الشجاعة والبأس.
واستعرض الكمعان نماذج من تلك الأسلحة، واسم كل منها وكيف تُستخدم، حتى إن بعضها حمل اسم من صنع ذلك السلاح، فيما عرض سيفًا عمره 250 سنة، ومن تلك الأسلحة ما لا يُقدر بثمن.
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