أمير الرياض يرعى احتفال التعليم باليوم الوطني: مرحلة مشرفة وعطاء متواصل

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء 6/ 2/ 1442هـ، حفل وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ90، الذي نفذته إدارة تعليم الرياض، بحضور معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في المدرسة الافتراضية لبث دروس قنوات عين.

وفور وصول سموه الكريم؛ تجول في مقر المدرسة وفصولها الافتراضية، واستمع إلى شرح عن إحصائيات نسبة دخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي، إلى جانب التجهيزات التقنية والأستوديوهات التي تبث دروس عين، والتي يبلغ عددها 23 قناة فضائية.

وبدأ الحفل بكلمة لمعالي وزير التعليم، أكد فيها أن ذكرى اليوم الوطني تعود في كلّ عامٍ لتوثق صلتنا بإنجاز الوحدة الذي نهض لأجله جلالة الملك عبدالعزيز- رحمه الله- ورجاله المخلصون من أبناء هذا الوطن العظيم، وقدموا التضحيات الغالية في سبيل قيام واستمرار مملكتنا الحبيبة، وبنائها على كلمة التوحيد، وقيم العدل والإخاء والسلام، التي لم ينقطع أثرها الحميد حتى يومنا هذا أمنًا ورخاءً في كافة أرجاء المملكة، والشرف الأسمى في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتلاحم القيادة والشعب، والتنمية المستدامة المتوازنة في جميع المناطق والمحافظات، والعلاقات الدولية الوثيقة والمؤثرة في العمق العربي والإسلامي والعالمي، وكافة المنجزات المتواترة نحو التقدّم والرقي.

وأضاف معاليه أن التعليم يُعد أحد أهم الأركان الأساسية التي يشيد عليها بناء الأجيال لمواكبة العصر الحديث، محصّنةً بالقيم المثلى، ومعززةً بهوية وثيقة الولاء لقيادتها الرشيدة- أيدها الله-، شديدة الانتماء لوطنها أرضًا وثقافةً، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي يجده التعليم من قيادة المملكة؛ ليخوض التعليم هذا العام مرحلةً تاريخيةً في مسيرته على عدّة مستويات، أهمها رفع السقف لتقديم خدمة التعليم للطلاب عن بُعد حتى الطاقة الكاملة، ولأكثر من ستة ملايين طالبٍ وطالبةٍ، وفق خياراتٍ متعددة، أهمها منصة (مدرستي)، التي تقدم التعليم وفق دروسٍ متزامنةٍ وأخرى معياريةٍ تقدم المعلومة بالصورة التي يتطلع إليها المجتمع، كذلك العديد من البدائل التعليمية الإضافية المناسبة، منها (ثلاثٌ وعشرون) قناةً فضائيةً لقنوات عينٍ التعليمية، خصّصت ثلاث قنواتٍ منها لطلاب التربية الخاصة، تبثّ على مدار الساعة، إضافةً إلى قناة عينٍ في اليوتيوب، وبوابة عينٍ الوطنية الإثرائية.

وتطرق معالي وزير التعليم إلى الدور التعليمي الذي تقوم به الجامعات أثناء الجائحة، حيث أعدّت الجامعات السعودية الحكومية والجامعات والكليات الأهلية خطط تحوّلٍ تنفيذيةٍ للتعلّم عن بُعد، تضمن استمرارية الرحلة التعليمية، وتعالج ما قد يواجه هذه المرحلة من تحديات.

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واختتم الوزير آل الشيخ كلمته بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض على حضوره ودعمه، مؤكدًا أنّ وزارة التعليم ستمضي قدمًا وفق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- في تطوير مكونات منظومة التعليم والتدريب، سواءٌ على مستوى الأنظمة والهيكلة وحوكمتها، أو على مستوى الكوادر البشرية، أو على مستوى المناهج الدراسية والبرامج المعززة؛ وإيجاد المواءمة الوثيقة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز صورة متابعات الخليج 365 السعودي الإيجابية، وتمكينه من المنافسة في المحافل الدولية.

وشهد الحفل تدشين سمو أمير منطقة الرياض لمسابقات اليوم الوطني التسعين التي ينظمها النشاط الطلابي في تعليم الرياض، كما اطلع على مجموعة من اللوحات الفنية الوطنية، واستمع سموه إلى أوبريت درامي بعنوان: “أحبك يا وطني”، ثم شاهد العرضة السعودية، كما تلقى سموه هدية بهذه المناسبة من معالي وزير التعليم.

وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحافي بهذه المناسبة “نحن نعيش هذه الأيام فرحة توحيد المملكة ويومها الوطني التسعين، وهذه- لا شك- ليست بالسهلة، ولكنها مرت بجهد وعناء ومشقة حتى وصل البناء إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة مشرفة، وعطاء متواصل، وعمل دقيق وسليم، ولم يحجبنا عن تأدية الواجب أي حاجب”، مشيرًا سموه إلى قدرة المملكة على تجاوز تبعات جائحة كورونا، حيث تؤكد ذلك تقارير الجهات المختصة، وحجم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على سلامة متابعات الخليج 365 والمقيم.

وأضاف سموه: “لنا في كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في بداية الجائحة، منهج عمل طبق- ولله الحمد- من جميع الجهات”، متطرقًا إلى ما نصت عليه الكلمة القيّمة لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- للأمم المتحدة اليوم، وشمولها ودقتها، حيث تؤسس لوطن وعالم جديد، منوهًا سموه إلى أهمية الأخذ بما جاء فيها وبما تحتوي عليه من صدق وأمانة وإخلاص، راجيًا الله أن يوفق هذا الوطن وأبناءه في ظل هذه القيادة الرشيدة، وأن نسير إلى الأمام دائمًا.

وأشار سموه إلى أن مظاهر الفرح في هذه المناسبة غير مستغربة من أبناء المملكة، تجاه وطنهم، مشيدًا بجهود وزارة التعليم، والنجاحات التي حققتها بتكاتف الجميع.

حضر الحفل معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، ومعالي مساعد وزير التعليم د. سعد آل فهيد، ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. أحمد العامري، ومعالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. إيناس العيسى، ورئيس الجامعة السعودية الإلكترونية د. ليلك الصفدي، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة الرياض.

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