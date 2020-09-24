، "الوادعي": في يوم الوطن.. الحب والطاعة لقيادتنا الرشيدة مطلب لا يختلف عليه اثنان ،

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رفع مستشار رئيس جامعة نجران وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور عبدالله سعيد الوادعي، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90.
وتفصيلاً، قال "الوادعي": إن ولاء الوطن فوق كل اعتبار ولم يكن العز والسؤدد ورغد العيش والأمن والأمان محض المصادفة، وإنما بتوفيق الله عز وجل ثم بجهود القادة المخلصين الذين رسموا خطة إستراتيجية أسسها ووضع محاورها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وأخلص من بعده القادة الأفذاذ أبناؤه البررة وبذلوا وعملوا ليل نهار بسياستين خارجية وداخلية حكيمتين بهدف الحفاظ على هذا الوطن ومقدساته ومقدراته لينعم المواطن بحياة كريمة بكل جوانبها، والحب والطاعة لقيادتنا الرشيدة حفظهم الله مطلب لا يختلف عليه اثنان.
وأضاف: ننتهز هذه الفرصة لنبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللمواطنين والمقيمين بيوم الوطن السعودي التسعين ومن مجد إلى مجد بهمة قيادة وشعب حتى القمة بعون الله تعالى.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 12:44 AM
رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة الذكرى الـ 90
رفع مستشار رئيس جامعة نجران وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور عبدالله سعيد الوادعي، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90.
وتفصيلاً، قال "الوادعي": إن ولاء الوطن فوق كل اعتبار ولم يكن العز والسؤدد ورغد العيش والأمن والأمان محض المصادفة، وإنما بتوفيق الله عز وجل ثم بجهود القادة المخلصين الذين رسموا خطة إستراتيجية أسسها ووضع محاورها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وأخلص من بعده القادة الأفذاذ أبناؤه البررة وبذلوا وعملوا ليل نهار بسياستين خارجية وداخلية حكيمتين بهدف الحفاظ على هذا الوطن ومقدساته ومقدراته لينعم المواطن بحياة كريمة بكل جوانبها، والحب والطاعة لقيادتنا الرشيدة حفظهم الله مطلب لا يختلف عليه اثنان.
وأضاف: ننتهز هذه الفرصة لنبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللمواطنين والمقيمين بيوم الوطن السعودي التسعين ومن مجد إلى مجد بهمة قيادة وشعب حتى القمة بعون الله تعالى.
، "الوادعي": في يوم الوطن.. الحب والطاعة لقيادتنا الرشيدة مطلب لا يختلف عليه اثنان ،
المصدر : الخليج 365
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