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السعودية | الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:30 مساءً, 23 سبتمبر 2020 م

المناطق - واس

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم:” بالنيابة عن الولايات المتحدة أقدم للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي التهنئة باليوم الوطني “.
وأضاف:” هذا العام، يحتفل بلداناً بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للاجتماع التاريخي بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز على متن طائرة الولايات المتحدة كوينسي، الاجتماع الذي وضع الأساس للشراكة الاستراتيجية القوية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية اليوم “.
وأكد بومبيو، أن هذه الشراكة في صميم تقدم البلدين في العديد من الأولويات المشتركة، بما في ذلك استقرار منطقة الخليج وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي والازدهار في كلا البلدين، مفيداً أن تعزيز العلاقات الوثيقة بين حكومتي وشعبي البلدين هو أكثر أهمية هذا العام حيث تتولى المملكة رئاسة مجموعة العشرين ويواجه العالم وباءً عالميًا.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تمنياته للمملكة وشعبها السلام والازدهار وهي تحتفل بعيدها الوطني التسعين.

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