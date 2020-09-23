- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اعتدال يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اعتدال يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني
متابعات الخليج 365 - الرياض
شارك، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، والذي يصادف 23 (سبتمبر) من كل عام.
ورفع الأمين العام للمركز، الدكتور منصور الشمري، باسمه وباسم منسوبي (اعتدال) خالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- يحفظهما الله- بهذه المناسبة، معربًا عن شكره لما تقدمه القيادة في المملكة من دعم لعمل المركز، وما تقوم به من دور إقليمي وعالمي في خدمة قضايا الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر اعتدال يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.