شكرا لقرائتكم الجواز السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-23 الجواز السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عامًا متابعات الخليج 365 - الرياض احتفت الجوازات السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة بمقطع فيديو، وثقت من خلاله تطور الجواز السعودي منذ عهد الملك المؤسس. Advertisements وعلقت الجوازات على المقطع بقولها: “سيفين ونخلة واللون الأخضر عنوان العز ومصدر قوته.. الجواز السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عامًا”. يأتي ذلك في ظل مسيرة من الاحتفالات تجوب أرجاء الوطن من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، احتفاء بيوم الوطن. وارتفعت الأعلام وانطلقت الألعاب النارية وتزيت الأبراج والمباني الشاهقة بالأضواء الخضراء ابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة.

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