حائل تبتهج وتتزيَّن احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - واس

اكتست منطقة حائل وتزينت في أحلى حلّتها باللون الأخضر والأبيض وعمت مظاهر البهجة أبناء المنطقة الأوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، مستذكرين ومستشعرين تلك المعاني النبيلة والأهداف السامية التي تحققت بجهد وكفاح الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله – الذي بدأ مسيرة الخير نحو آفاق البناء والنمو والرقي والتقدم لكل ما من شأنه رفعة ووحدة وتلاحم الوطن ورفاهية وكرامة متابعات الخليج 365.

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و توشحت مباني وشوارع مدينة حائل بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء ، وتجملت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وازدحمت الشوارع الرئيسة بحائل بالمركبات والمواطنين حاملين الأعلام وصور قادة البلاد والشعارات الوطنية، حيث تغمرهم مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه هذا الوطن الغالي مفتخرين بما تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات, مشاركينهم في ذات البهجة أبناء الجاليات حيث رسمت مشاعر الولاء للمملكة بهذه المناسبة.

كما شارك في الاحتفال عدد من الجهات الحكومية بالعديد من الفعاليات “عن بعد ” ، شملت مظاهر الفرح والسرور بجميع محافظات ومدن وقرى منطقة حائل.

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