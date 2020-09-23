2020-09-23

الدرعية جوهرة المملكة تسطع شامخةً في يوم الوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

اكتست بوابة الدرعية باللون الأخضر، اليوم الأربعاء؛ احتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

ونشرت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عبر حسابها في “تويتر”، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جوهرة المملكة وهي تكتسي باللون الأخضر في يوم الوطن.

Advertisements

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها.

وتشمل الاحتفالات في جميع المناطق، الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات وتوزيع الهدايا على الكبير والصغير بلا استثناء.

كما نظمت الهيئة العامة للترفيه عددًا من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90 على الإطلاق.

شارك الخبر







