، سفارة المملكة في جمهورية إيرلندا تحتفل باليوم الوطني الـ90 ،

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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية إيرلندا، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة قال السفير نايل الجبير، "عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية التي أسسها المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأبناؤه من بعده، حتى وصلنا إلى العهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله".
وأضاف: "لعل ما تشهده بلادنا عامًا بعد عام من إنجازات عدة، وتطور على كل المستويات تحت هذه القيادة الرشيدة، لهو دليل على رغبة القيادة - حفظها الله – في تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي وتسخير الإمكانات له للمساهمة والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030".
ووجه "الجبير" رسالة إلى المبتعثين، قائلاً "يا أبنائي وبناتي المبتعثين في إيرلندا عليكم عاتق كبير في إنهاء دراستكم والعودة إلى بلدكم الغالي للمساهمة في تطوره ونمائه"، داعيًا إلى أن يحفظ لنا هذه القيادة الحكيمة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 11:39 PM
"الجبير": القيادة تسخّر كل الإمكانات لتحقيق الرفاهية من خلال رؤية 2030سفارة المملكة في جمهورية إيرلندا تحتفل باليوم الوطني الـ90
أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية إيرلندا، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة قال السفير نايل الجبير، "عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية التي أسسها المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأبناؤه من بعده، حتى وصلنا إلى العهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله".
وأضاف: "لعل ما تشهده بلادنا عامًا بعد عام من إنجازات عدة، وتطور على كل المستويات تحت هذه القيادة الرشيدة، لهو دليل على رغبة القيادة - حفظها الله – في تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي وتسخير الإمكانات له للمساهمة والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030".
ووجه "الجبير" رسالة إلى المبتعثين، قائلاً "يا أبنائي وبناتي المبتعثين في إيرلندا عليكم عاتق كبير في إنهاء دراستكم والعودة إلى بلدكم الغالي للمساهمة في تطوره ونمائه"، داعيًا إلى أن يحفظ لنا هذه القيادة الحكيمة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
، سفارة المملكة في جمهورية إيرلندا تحتفل باليوم الوطني الـ90 ،
المصدر : الخليج 365
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