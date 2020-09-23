- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في لندن، أن واشنطن تتوقع امتثالاً كاملاً من أعضاء الأمم المتحدة للعقوبات على إيران، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً.. قال جيمس لـ"العربية" اليوم الأربعاء: إن العقوبات على إيران تمنع نشر الفوضى. مضيفًا بأن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ناجحة إلى الآن".
وشدَّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن "استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب"، لافتًا إلى أن "المجتمع الدولي معزول عن طريق الصواب بشأن إيران".
يُذكر أنه في وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، في مقابلة مع "العربية"، أن واشنطن ترغب في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.
وأضافت كرافت بأن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن.
ولفتت إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، وأن خطاب حسن روحاني كان إنجازًا في التمثيل.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 11:35 PM
شدَّد على أن "استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب ونشر الفوضى"
أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في لندن، أن واشنطن تتوقع امتثالاً كاملاً من أعضاء الأمم المتحدة للعقوبات على إيران، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً.. قال جيمس لـ"العربية" اليوم الأربعاء: إن العقوبات على إيران تمنع نشر الفوضى. مضيفًا بأن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ناجحة إلى الآن".
وشدَّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن "استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب"، لافتًا إلى أن "المجتمع الدولي معزول عن طريق الصواب بشأن إيران".
يُذكر أنه في وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، في مقابلة مع "العربية"، أن واشنطن ترغب في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.
وأضافت كرافت بأن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن.
ولفتت إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، وأن خطاب حسن روحاني كان إنجازًا في التمثيل.
، متحدث الخارجية الأمريكية في لندن: نتوقع امتثالاً كاملاً للعقوبات على إيران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الخارجية الأمريكية في لندن: نتوقع امتثالاً كاملاً للعقوبات على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.