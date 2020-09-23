، رئيس تنمية "الويد": اليوم الوطني فرصة للأجيال للتشديد على اللُّحمة ووحدةِ الصفِ ،

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رفع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في مركز الويد بمحافظة العرضيات محمد بن معدي القرني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين، وللأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وقال "القرني" إن اليوم الوطني مناسبةٌ عزيزةُ تتكرر كُل عامٍ لِتُذَكِر بِما فعلَ الملكُ المؤسسُ -طيب الله ثراه- ومن بعده من أبنائه البررة، ومن كان معهم من أبطالٍ أوفياءٍ لتوحيد هذا الكيان تحت راية واحدة والمضي بهِ في طريقِ النمو والتطور والبناء.
كما اعتبر "القرني" اليوم الوطني فرصة عظيمة للأجيال الجديدة لتجديد وتعزيزِ الولاء والبيعة لقيادة هذا الوطن والتشديد على وحدةِ الصفِ واللُحمةِ الوطنيةِ ودعمِ كُلِ خُطط التنمية وبرامجِ التطويرِ ومُبادراتِ التقدُمِ والازدهارِ، وتحقيق رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يوفقها لما فيه خير.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 11:28 PM
مناسبة عظيمة لدعم كُل خُطط التنمية وبرامج التطوير ومُبادرات التقدُم والازدهار
رفع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في مركز الويد بمحافظة العرضيات محمد بن معدي القرني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين، وللأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وقال "القرني" إن اليوم الوطني مناسبةٌ عزيزةُ تتكرر كُل عامٍ لِتُذَكِر بِما فعلَ الملكُ المؤسسُ -طيب الله ثراه- ومن بعده من أبنائه البررة، ومن كان معهم من أبطالٍ أوفياءٍ لتوحيد هذا الكيان تحت راية واحدة والمضي بهِ في طريقِ النمو والتطور والبناء.
كما اعتبر "القرني" اليوم الوطني فرصة عظيمة للأجيال الجديدة لتجديد وتعزيزِ الولاء والبيعة لقيادة هذا الوطن والتشديد على وحدةِ الصفِ واللُحمةِ الوطنيةِ ودعمِ كُلِ خُطط التنمية وبرامجِ التطويرِ ومُبادراتِ التقدُمِ والازدهارِ، وتحقيق رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يوفقها لما فيه خير.
، رئيس تنمية "الويد": اليوم الوطني فرصة للأجيال للتشديد على اللُّحمة ووحدةِ الصفِ ،
المصدر : الخليج 365
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