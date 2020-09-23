، استياء كبير وغضب من لاعبي الهلال على الاتحاد الآسيوي.. لاستبعادهم من دوري الأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - النادي يستعد لرفع شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS ضد الاتحاد الآسيوي

أبدى لاعبو الهلال استغرابهم واستياءهم من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتضمن إقصاء الفريق من دوري أبطال آسيا 2020م المقامة حالياً في العاصمة القطرية باعتباره منسحباً من البطولة.

ويأتي قرار الاتحاد القاري نتيجة إخفاق نادي الهلال في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض مباراته مع أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة بسبب إصابة أغلب لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

وقد أشعلت الجماهير في المملكة منصات التواصل الاجتماعي غضباً على الاتحاد القاري حيث صعد اسم الاتحاد الآسيوي للترند على موقع "تويتر" حاصداً قرابة 35 ألف تغريدة تستنكر قراره بإعلانه انسحاب الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا.

حيث كتب لاعب الهلال ( السابق) صالح النعيمة "سيدون التاريخ وستكتب في سجلاته، تلك الملاحم التي سطرها فرسان الهلال ضد (الوباء العالمي والبلاء الآسيوي) ارفعوا رؤوسكم يا أبطال فقد رفعتم رؤوسنا عالياً في ملحمة (الشموخ والصمود) وبرهنتم للعالم بأسره من أنتم ومن يكون ناديكم".

وتابع " ما يحدث لنادي الهلال السعودي من قبل الاتحاد الآسيوي، وصمة عار في تاريخ كرة القدم، وسيسجل التاريخ أن نادياً استطاع الوقوف لوحده شامخاً في وجه اتحاد قاري متخاذل ضعيف".

أما (المعتزل مؤخراً) محمد الشلهوب فكتب على حسابه تدوينة قال فيها: "من القلب شكراً للهلال.. من القلب شكراً للرجال.. تخسرون بطولة رغم الصدارة.. ولا تخسرون مبادئ الهلال.. كسبتوا احترام الجميع"

فيما كتب حارس المرمى ( السابق ) محمد الدعيع: "هل معقولة هذي تصرفات اتحاد قاري مع بطل لنسخته الأخيرة ولكنه امتداد لمواقفه السابقة مع الهلال وأثبتت هذي الجائحة أن هذا الاتحاد فاشل في إدارة مسابقاته حسبي الله ونعم الوكيل. ( الله معك يا هلال )".

في حين قال هداف الفريق ورئيس النادي السابق سامي الجابر "تبرير الاتحاد الآسيوي لاستبعاد الهلال من البطولة مضحك جداً ومحاولة وضع اللوم على الإدارة الهلالية يثير الريبة فعلاً، ما يحدث أمر معيب جداً، اللائحة تمنح لجنة المسابقات اتخاذ أي قرار استثنائي في حال وجود ظروف قاهرة".



فيما أعرب سلمان الفرج قائد فريق الهلال عن اندهاشه من قرار الإقصاء بنشر صورة من إلغاء المباراة معلقاً ببعض علامات التعجب.

كما حرص عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، على تذكير الاتحاد الآسيوي بأن فريقه حامل لقب البطولة من خلال نشر صورته مع الدرع، على تطبيق “سناب شات”.

ومن المتوقع أن تتقدم إدارة نادي الهلال باعتراض على هذا القرار الذي أبعد حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، واعتبار ما حدث للفريق هو "قوة قاهرة" خاصة بعد وصول عدد المصابين في بعثة الفريق إلى 18 لاعباً.

كما ذكرت مصادر قريبة من إدارة الهلال أنه تستعد لرفع شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد قرار استبعاده من البطولة الآسيوية.