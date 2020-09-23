بالفيديو والصور.. الألعاب النارية تضئ سماء الرياض والدمام ابتهاجًا باليوم الوطني 90

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو الألعاب النارية تضئ سماء الرياض والدمام ابتهاجًا باليوم الوطني الـ90 للمملكة. أظهر مقطع فيديو الألعاب النارية تضئ سماء الرياض والدمام ابتهاجًا باليوم الوطني الـ90 للمملكة. ورصد المقطع احتفالات بالألعاب النارية بجميع مناطق المملكة احتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة. وجاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الهيئة العامة للترفيه عددا من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90. Advertisements

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