شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن من ينبع يحتفل باليوم الوطني الـ 90 على طريقته الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

أظهر مقطع فيديو مواطن من ينبع يرقص على الأغاني الوطنية خلال احتفاله باليوم الوطني ال 90 على طريقته الخاصة، مما أثار إعجاب متداولي الفيديو.

وبدا في الفيديو المواطن الذي يدعى سعود الجهيني يمسك بأعلام المملكة، كما ظهرت السعادة والفرحة على وجهه.

وقال المواطن في المقطع إن احتفاله باليوم الوطني ال90 أصبح شعورا لا يوصف لديه، مضيفا:" واجب علينا التعاون مع الحكومة الرشيدة التي تبذل جهودها بكل الخير لإسعاد المواطنين ".

ولاقى المقطع تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انهالت تعليقات كلها تبريكات وتهنئة بين المواطنين عبر منصات السوشيال ميديا.