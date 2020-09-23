شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين لـ المواطنين: نحمد الله على أمن واستقرار الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، كلمة للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ90 الموافق اليوم الأربعاء. وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، كلمة للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ90 الموافق اليوم الأربعاء. وقال خادم الحرمين: " في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا، حفظ الله وطننا من كل مكروه " .

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