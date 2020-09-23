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سفارة المملكة في بنغلاديش تعلن موعد استئناف تقديم خدماتها

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الرياض - علي القحطاني - دكا (صدى):

قالت سفارة المملكة في بنغلاديش، اليوم الأربعاء، أنه سيتم بدء العمل في تقديم خدمات طلبات التأشير والتمديد والإلغاء بدء من يوم الأحد 27 سبتمبر.

وأكدت على أهمية حصول حامل التأشيرة على فحص البي سي آر؛ الذي يثبت خلوه من فيروس من مراكز معتمدة لدى الحكومة البنغالية.

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