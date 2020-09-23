شاهد: القبض على شخص تعمد إلقاء العلم السعودي.. والكشف عن جنسيته

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة محافظة وادي الدواسر تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الثاني من العمر، لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة، وقيامه بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية.





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