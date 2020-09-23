كيف تحصل على تصريح لأداء العمرة؟.. وزارة الحج تجيب

أعلنت خطوات أدائها
حددت وزارة الحج والعمرة خطوات استخراج تصريح لأداء العمرة بعد السماح بأدائها بدءًا من 4 أكتوبر للمواطنين والمقيمين داخل المملكة في المرحلة الأولى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة كيفية استخراج تصريح لأداء العمرة تتضمن: تحميل تطبيق «اعتمرنا» على الجوال بدءًا من 27 سبتمبر 2020م، الموافق 10 صفر 1442هـ.
ثم تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو أداء الصلاة في المسجد الحرام أو في الروضة الشريفة من ثم الحصول على تصريح لأداء العمرة من تطبيق توكلنا، وفقًا لوزارة الحج والعمرة.
جاء ذلك ردًا على أحد استفسارات المغردين، عبر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على موقع «تويتر»: «كيف نحصل على تصريح لأداء العمرة؟».
كما أوضحت وزارة الحج والعمرة في أنفوجراف نشرته أمانة الجوف عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن بعد الحصول على تصريح لأداء العمرة، يجب الوصول إلى أحد مراكز تجمع المعتمرين في مكة المكرمة وسيعلنها لاحقًا.
وإظهار التصريح المؤقت للموظف المسؤول في المركز، ومن ثم ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين والتوجه إلى الحرم المكي وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع المعتمرين.
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