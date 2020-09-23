بومبيو يهنئ السعودية باليوم الوطني

استعاد لقاء تاريخيًّا مهمًا
هنا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ«90»، متمنيًّا لشعبها المزيد من السلام والازدهار.
جاء ذلك في بيان، لوزارة الخارجية الأمريكية، قال الوزير فيه: أود بالنيابة عن الولايات المتحدة أن أتمنى للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي يومًا وطنيًّا سعيدًا.
وجدد الوزير التذكير باللقاء التاريخي الذي جمع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية الراحل فرانكلين روزفلت.
وقال الوزير: يحتفل بلدانا في هذه السنة بالذكرى الخامسة والسبعين للاجتماع التاريخي بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز على متن السفينة يو. إس. إس. كوينسي.
واستكمل بومبيو، إن ذلك الاجتماع وضع الأساس لشراكة استراتيجية تتمتع بها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم، وكانت وما زالت بصميم تقدمنا في العديد من الأولويات المشتركة، بما في ذلك استقرار منطقة الخليج وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي وازدهار البلدين.
واستكمل الوزير الأمريكي، أن تعزيز العلاقات بين حكومتينا وشعبينا هو أكثر أهمية هذه السنة؛ حيث تتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجوعة العشرين في وقت يواجه العالم جائحة عالمية.
واختتم: أتمنى للشعب السعودي السلام والازدهار، وكذلك تمام العافية وأنتم تحتفلون بعيدكم الوطني.
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