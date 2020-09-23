أبدى فخره بـ «وطن عظيم ومواطنين أوفياء»

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التهنئة للمواطنين؛ بمناسبة اليوم الوطني 90. وقال الملك عبر موقع «تويتر»، في ذكرى اليوم الوطني نفتَخرُ بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منَّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا، حفظ الله وطننا من كل مكروه.

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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يُهنئ المواطنين باليوم الوطني الـ «90»: نتطلَّع لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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